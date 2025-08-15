Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque
El agresor, a pesar de la presencia de las menores, hirió a la mujer en múltiples ocasiones antes de escapar. Vecinos de El Agustino denunciaron la falta de iluminación y seguridad en la zona.
Incidente se registró en el pasaje Leonidas Anglas, situado a la altura de la cuadra 15 de la avenida Riva Agüero, en el distrito limeño de El Agustino. Alrededor de las 6:30 p.m. (hora de salida de los escolares del colegio Ramón Castilla) un hombre agredió con un cuchillo a una mujer que había recogido a sus dos hijas.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima, junto a las menores, buscó refugio detrás del puesto de ventas de una comerciante. No obstante, a pesar de la presencia de las hijas de la mujer, el agresor se acercó e hirió a la mujer en varias ocasiones.
Los gritos de las pequeñas y otros escolares alertaron a los vecinos, quienes presenciaron la escena. Sin embargo, el atacante logró escapar hacia la avenida Riva Agüero antes de ser detenido. En imágenes también se aprecia a escolares observando la escena que tuvo lugar a pocos metros de la entrada del colegio, mientras que una de las hijas intentó ayudar a su madre y la otra se alejó del peligro.
Al Agustino: vecinos del pasaje Leonidas Anglas denuncian ausencia de presencia policial en la zona
Vecinos indicaron ante Panamericana Televisión que el pasaje donde ocurrió el ataque suele estar sin iluminación, lo que es aprovechado por malhechores que cometen fechorías en el lugar. Asimismo, mencionaron que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo municipal no patrullan las calles, lo que los ha llevado a colocar cámaras de seguridad con su propio dinero.
Por otro lado, los moradores del lugar señalaron que no conocen a la mujer que fue víctima del sujeto, quien habría acudido solo a recoger a sus 2 menores hijos al colegio Ramón Castilla. Finalmente, aún se desconoce la identidad de la mujer y si existía vínculo o no con el agresor.
Canales de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 265 8783
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
