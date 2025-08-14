HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a Mapfre Perú con más de S/267.000 por excluir a adultos mayores de sus seguros de viaje

Empresa aplicó una restricción generalizada basada únicamente en la edad de los contratantes, según Indecopi. También se dispuso que la empresa elabore un nuevo seguro para mayores de 85 años.

La aseguradora Mapfre Perú fue sancionada por Indecopi con una multa de 267.500 soles (50 UIT) por haber discriminado a personas mayores de 85 años en la contratación de cinco de sus seguros de viaje, sin sustento técnico objetivo ni razonable,

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, en última instancia administrativa, decidió que la aseguradora aplicó una restricción generalizada basada únicamente en la edad de los contratantes, vulnerando el derecho de los consumidores a no ser discriminados. La denuncia fue presentada por la Coordinadora Peruana de Defensa de los Derechos del Consumidor.

El Colegiado explicó que Mapfre Perú no demostró, durante el procedimiento, que la exclusión estuviera respaldada por una evaluación técnica individualizada, proporcional y necesaria.

Por ello, además de la multa, dispuso como medida correctiva que la empresa elabore un nuevo seguro de viaje que incluya a las personas mayores de 85 años, cumpliendo con los lineamientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Pero eso no es todo. La aseguradora tendrá que presentar ante la SBS la documentación correspondiente para la comercialización del seguro en mención y reportar trimestralmente a la Comisión de Protección del Consumidor n°1 del Indecopi los avances de esta medida hasta que el producto esté disponible en el mercado.

