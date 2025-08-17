Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 18 al 20 de agosto
Seal programó cortes de luz en varios distritos de Arequipa para realizar mantenimiento en sus redes. Estas interrupciones podrían durar hasta 9 horas.
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa, en el marco de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Estas interrupciones, que impactarán diversas subestaciones, podrán durar hasta un máximo de 9 horas, según informó la empresa.
Seal recomendó a los usuarios seguir sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y áreas afectadas del 18 al 20 de agosto. Además, pidió a la población tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de estos trabajos para evitar molestias.
Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados
Corte de luz en Arequipa: 18 de agosto
Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro, Cayarani, Orcopampa – Provincia de La Unión, Arequipa
- Motivo: Mejoramiento de la línea primaria en 22.9 kV entre Misapuquio y Cotahuasi.
- Zonas afectadas: Urbanizaciones de los distritos y anexos de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro; Cucho Rancho, Umachulcco (Cayarani); Misapuquio (Orcopampa).
- Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Cerro Colorado
- Motivo: Actividades correspondientes a la obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores”.
- Zonas afectadas: A.V.I.S Aldo Moro, Alipio Ponce Vasquez, Andres Avelino Caceres, Francisco Garcia Calderon Sector 1, Francisco Garcia Calderon Sector 2, Francisco Garcia Calderon Sector 3, Francisco Garcia Calderon Sector 4, Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernan Bedoya Forga II, Las Flores Zona 1,2,3,4,5,6,7,8, Las Gardenias, Las Torres, Santa Isabel, Santa Isabel II, Taller Canteras II, Villa Las Canteras, Villa Magisterial 1, 2, 3, 4.
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Corte de luz en Arequipa: 19 de agosto
Cerro Colorado
- Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores.
- Zonas afectadas: Hernan Bedoya Forga, Villa Paraiso.
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Corte de luz en Arequipa: 20 de agosto
Characato, Socabaya, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba, Pocsi, Jacobo Hunter
- Motivo: Mantenimiento al transformador de potencia.
- Zonas afectadas: Los Cipreses, San Francisco, Virgen de La Candelaria Zona B, Virgen de La Candelaria Zona C, Virgen de La Candelaria Zona D, Urbanizaciones del Distrito de Sabandia: Buena Vista, Ccoripata, La Isla, Las Rocas, Sabandia, Yumina (Characato); Apac La Villa Socabaya, La Pampa, Pueblo Viejo, San Fernando, Socabaya Viejo, Villa del Sur, Humanidad, La Mansion de Socabaya, La Rinconada Pre Urbano, Las Peñas, Los Angeles de Socabaya, Nueva Fecia, Santa Martha, Villa Jerusalen Santa Anita II. Horacio Zeballos Gamez Sector A, Horacio Zeballos Gamez Sector B, Horacio Zeballos Gamez Sector C, Horacio Zeballos Gamez Sector D, Horacio Zeballos Gamez Sector E, Horacio Zeballos Gamez Sector F, Horacio Zeballos Gamez Sector G, La Glorieta, San Pedro La Huaylla 28 de Julio, Buena Vista, Cacapata, Cerrillo, Characato, La Huaylla, La Paccha, Nopal, San Cosme, San Pedro de Characato, Villa Don Favio, Virgen de La Candelaria Zona A, Virgen de La Candelaria Zona B, Virgen de La Candelaria Zona D, Yanayaco (Socabaya); Alcosa, Ampliacion Santa Ana de Mollebaya, El Pajonal, Huerto del Eden, Ladrilleros Cono Sur, Ladrilleros Cono Sur Arequipa, Machahuay, Nuevo Horizonte, Pecuarias y Procesos Industriales Afines del Sur Coopinsur, San Isidro, Villa Esperanza, Virgen de Chapi, Mollebaya, El Mirador de Mollebaya, El Pajonal, Ladrilleros Cono Sur, Mollebaya, Santa Ana, Agua Buena, Bella Vista, Buena Vista, La Capilla, La Pampa, La Rinconada, Polobaya Chico, San Jose de Uzuña, Totorani, Uzuña (Mollebaya); As.Viv.Granja San Isidro Labrador, Belaunde Terry, Peregrinos de Chapi-Zona Quebrada Honda, Quequeña, Yarabamba, 1Ro mayo, Avis Santa Maria de Characato, Horacio Zeballos Gamez Sector B, Horacio Zeballos Gamez Sector C, Horacio Zeballos Gamez Sector D, Juventud Characato, La Rinconada de Characato, Nuevo Characato, Villa Cristo Salvador, Villa Gustavo Mohme, Villa Zegarra, Virgen de Lourdes (Quequeña); Ladrilleros Cono Sur Anexo La Banda, Linares Moscoso, Pueblo Peñas Negras, Quichinihuaya, San Antonio de Sogay, San Antonio de Yarabamba, Sogay, Villa Union, Yarabamba (Yarabamba); Huicchuna, Piaca, Pocsi, Tuctumpaya (Pocsi); 13 de Agosto, 28 de Julio, Alto de La Alianza, Andres Avelino Caceres, Buen Panorama, Campiña Ecologica de Huasacache, Coronel Arias Araguez, Huasacache, Leon del Sur, Los Olivos, Mirador de Huasacache, Paisajista, Pampas del Cusco, Pampas del Cusco Zona A, Pampas del Cusco Zona B, Santa Monica, Tingo Grande (Jacobo Hunter).
- Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Cerro Colorado
- Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores.
- Zonas afectadas: Asc. Augusto Chávez Bedoya- Asc. Tierra Prometida las Mercedes -Residencial Santa María.
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Arequipa (primer turno)
- Motivo: Cambio de transformador a 160 kVA
- Zonas afectadas AA. HH Nicolás de Piérola
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Arequipa (segundo turno)
- Motivo: Cambio de transformador a 160 kVA
- Zonas afectadas: Calle Arias Aragüés-P.T. Urb. Mariano Melgar.
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
¿Cómo revisar el recibo de Seal?
Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.
- Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
- Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
- Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
- También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
- Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.
