HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Sociedad

Contraloría revisará procesos de adquisición y uso de chalecos antibalas en la PNP

El órgano de control recopilará información sobre compra, custodia y conservación de chalecos antibalas en la Policía Nacional. El objetivo es garantizar transparencia y uso adecuado de estos implementos.

La Contraloría supervisará procedimientos de compra de chalecos antibalas. Foto: Composición LR
La Contraloría supervisará procedimientos de compra de chalecos antibalas. Foto: Composición LR

La Contraloría General de la República anunció el inicio de un servicio orientado a recopilar información sobre la adquisición, custodia, conservación y uso de chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional del Perú. Esta medida busca verificar el manejo adecuado de bienes y recursos en las instituciones públicas.

Según el oficio N° 000098-2025-CG/OC0282, enviado al ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver, la comisión encargada de esta labor está integrada por Rubén Harin Casanova García, como supervisor, y Martín Elías Rejano García, en calidad de jefe. Ambos tendrán a su cargo la evaluación de los procesos vinculados a la gestión de estos equipos de seguridad.

Esta medida busca verificar el manejo adecuado de bienes y recursos en las instituciones públicas. Foto: Composición LR<br><br>

Esta medida busca verificar el manejo adecuado de bienes y recursos en las instituciones públicas. Foto: Composición LR

Acción de control bajo normas gubernamentales

El servicio se ejecuta en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas Generales de Control Gubernamental y la Directiva N.° 019-2022-CG/GMPL, que regula la fiscalización en entidades sujetas a control.

La Contraloría precisó que la finalidad es asegurar que los chalecos antibalas sean adquiridos, almacenados, conservados y utilizados conforme a las disposiciones vigentes y estándares técnicos establecidos.

PUEDES VER: Pareja de hombre asesinado en plaza San Martín denuncia que mataron a su esposo porque "querían que venda droga y él se negó"

lr.pe

Facilidades para la comisión de control

En el documento remitido, la Contraloría solicitó al Ministerio del Interior brindar todas las facilidades necesarias para la labor de la comisión, incluyendo acceso a documentos, inventarios y espacios donde se almacenen los equipos. También pidió la colaboración de las áreas competentes para garantizar transparencia y eficacia en el proceso de verificación.

Notas relacionadas
PNP incauta 50 kilos de hoja de coca en operativo en Antauta, Puno

PNP incauta 50 kilos de hoja de coca en operativo en Antauta, Puno

LEER MÁS
Delitos informáticos aumentaron 129% en los últimos dos años

Delitos informáticos aumentaron 129% en los últimos dos años

LEER MÁS
Balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto cerca de Hiraoka, en Av. Abancay

Balacera en el Centro de Lima: cinco detenidos tras intento de asalto cerca de Hiraoka, en Av. Abancay

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano de las cinco identidades que buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano de las cinco identidades que buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

LEER MÁS
Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

Madre acude a biopsia por descarte de cáncer y termina con mastitis crónica: denuncia negligencia médica

LEER MÁS
Fatal choque en vía Arequipa-Puno deja siete muertos y más de 20 heridos: bus interprovincial impactó contra trailer en peligrosa curva

Fatal choque en vía Arequipa-Puno deja siete muertos y más de 20 heridos: bus interprovincial impactó contra trailer en peligrosa curva

LEER MÁS
Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

Caen presuntos sicarios del 'Monstruo' en Comas: estarían vinculados al asesinato de chofer de El Rápido

LEER MÁS
Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota