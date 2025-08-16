Contraloría revisará procesos de adquisición y uso de chalecos antibalas en la PNP

La Contraloría General de la República anunció el inicio de un servicio orientado a recopilar información sobre la adquisición, custodia, conservación y uso de chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional del Perú. Esta medida busca verificar el manejo adecuado de bienes y recursos en las instituciones públicas.

Según el oficio N° 000098-2025-CG/OC0282, enviado al ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver, la comisión encargada de esta labor está integrada por Rubén Harin Casanova García, como supervisor, y Martín Elías Rejano García, en calidad de jefe. Ambos tendrán a su cargo la evaluación de los procesos vinculados a la gestión de estos equipos de seguridad.

Foto: Composición LR





Acción de control bajo normas gubernamentales

El servicio se ejecuta en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas Generales de Control Gubernamental y la Directiva N.° 019-2022-CG/GMPL, que regula la fiscalización en entidades sujetas a control.

La Contraloría precisó que la finalidad es asegurar que los chalecos antibalas sean adquiridos, almacenados, conservados y utilizados conforme a las disposiciones vigentes y estándares técnicos establecidos.

Facilidades para la comisión de control

En el documento remitido, la Contraloría solicitó al Ministerio del Interior brindar todas las facilidades necesarias para la labor de la comisión, incluyendo acceso a documentos, inventarios y espacios donde se almacenen los equipos. También pidió la colaboración de las áreas competentes para garantizar transparencia y eficacia en el proceso de verificación.