Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Sociedad

Quechuas y aymaras que marcharon contra Dina Boluarte no harán alianza con ningún partido político

Dirigentes advirtieron que el proceso electoral avalado por 43 partidos carece de legitimidad porque el Congreso hizo leyes a la medida de los partidos de derecha.

Dirigentes aún apoyan a Pedro Castillo, quien está preso por su fallido golpe de Estado. Foto: Liubomir Fernández.
Dirigentes aún apoyan a Pedro Castillo, quien está preso por su fallido golpe de Estado. Foto: Liubomir Fernández.

El rechazo al gobierno es tal, que los quechuas y aymaras de la región Puno que marcharon contra Dina Boluarte marcaron distancia del proceso electoral venidero y anunciaron que no harán alianza con ninguno de los 43 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Nuestra posición es de coherencia. Quien convoca es una presidenta deslegitimada. Quien llama a nuevos procesos electorales es alguien que allanó todo el camino para que la derecha tenga mejores posibilidades de ganar”, aseguró Porfirio Quiñones, dirigente aymara.

PUEDES VER: Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

lr.pe

“Por eso a varios candidatos los están sacando de camino. Entonces avalar este proceso sería legitimarlos y nosotros no estamos de acuerdo. Marcamos distancias y ningún acercamiento con nadie es mejor. El Congreso ha hecho leyes a su conveniencia”, remarcó Quiñones.

Cuestionan falta de legitimidad de gobierno de Boluarte

Por su parte, Salomón Mango, consideró que no participarán del proceso electoral porque las principales entidades públicas están bajo el control del Congreso y los partidos llamados de derecha.

“No hay legitimidad. Dina Boluarte literalmente lo que ha hecho es darle carta blanca a todo el Congreso para que hagan lo que quieran. Y este tiempo nos han distraído con el proceso a Pedro Castillo. Para nosotros Castillo sigue siendo presidente, pero este gobierno de facto lo quiere seguir manteniendo preso”, sostuvo sobre el exmandatario, hoy preso por su fallido intento de golpe de Estado.

De otro lado, Aquilino Quispe dijo que varios partidos y políticos vienen usando supuestos acuerdo políticos para captar a adeptos de Pedro Castillo. Negó alianza con el exmandatario.

Martín Vizcarra ahora dice que lo indultará, pero antes no dijo nada cuando lo metieron preso. Ahora todos quieren colgarse de su imagen. Nosotros rechazamos el uso político de su imagen”, enfatizo.

