Congresista María Agüero recibe pifias y abucheos del público en aniversario de Arequipa
La legisladora de Perú Libre fue rechazada por parte de los asistentes durante la sesión solemne por el 485 aniversario de la ciudad realizada en el Teatro Municipal.
Durante la sesión solemne por el 485 aniversario de la fundación española de Arequipa, realizada la mañana del jueves 14 de agosto en el Teatro Municipal, la congresista de Perú Libre, María Agüero, fue rechazada con pifias y abucheos por parte del público asistente.
El incidente se produjo en el momento en que el maestro de ceremonia mencionó y agradeció la presencia de la parlamentaria como autoridad invitada. Las expresiones de desaprobación como pifias, abucheos y arengas de rechazo se prolongaron por varios segundos y fueron evidentes hasta en la transmisión oficial del evento por redes sociales.
Cabe recordar que Agüero fue elegida como congresista precisamente por esta región. El rechazo a la presencia de la parlamentaria se debería a declaraciones pasadas en las afirmó que "no se siente arequipeña", lo que generó críticas de autoridades locales, como el alcalde distrital de Yanahuara, Sergio Bolliger, quien calificó sus expresiones como una "traición a Arequipa y al Perú".
Asimismo, Bollinger, al finalizar la ceremonia entregó polos con la frase de 'Yo sí me siento arequipeño' al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, al gobernador regional, Rohel Sánchez; y al alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, pero no le dio uno a la parlamentaria Agüero.
Maria Agüero propuso ley para que pretende controlar a los medios de comunicación
El Proyecto de Ley presentado por la congresista María Agüero (Perú Libre), propone que todos los medios de comunicación (escritos, radiales, televisivos y digitales) estén obligados a presentar cada año un informe detallado al Gobierno. Este reporte debe incluir datos sobre sus fuentes de financiamiento, actividades realizadas, propietarios, audiencia alcanzada, programación, acuerdos y su ingreso por publicidad o donaciones
Ante esto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó esta propuesta, advirtiendo que podría transformarse en “un mecanismo de presión contra la prensa”, especialmente en un contexto en que se perciben crecientes ataques desde el Ejecutivo y el Congreso al ejercicio periodístico. Además, señala que la iniciativa legisla de manera uniforme sobre distintos tipos de medios sin considerar sus diferencias, lo que la hace inaplicable e inviable en la práctica.