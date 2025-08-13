HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Cuántos años cumple Arequipa 2025? Esta es la fecha exacta de fundación española de la 'Ciudad Blanca'

La ciudad, situada en el sur del Perú, destaca por su diversidad geográfica y clima, rodeada de los volcanes Misti y Chachani, lo que la convierte en un lugar de rica biodiversidad y contrastes.

El 15 de agosto se conmemora el aniversario de Arequipa, celebrando su fundación en 1540 por Francisco Pizarro
El 15 de agosto se conmemora el aniversario de Arequipa, celebrando su fundación en 1540 por Francisco Pizarro | Foto: Composición LR/Andina

Arequipa conocida como la 'Ciudad Blanca', celebrada el 15 de agosto su aniversario número 485.°. Esta fecha conmemora su fundación en 1540 por Francisco Pizarro, quien le otorgó el nombre de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta.

Posteriormente, el 22 de septiembre de 1541, el rey Carlos V ratificó su denominación oficial como 'Ciudad de Arequipa'. A lo largo de los siglos, la ciudad ha mantenido su identidad única, caracterizada por su rica historia, cultura y tradiciones.

PUEDES VER: Aniversario de Arequipa: festival, concursos y cronograma de actividades por la fundación de la Ciudad Blanca

lr.pe

¿Cuántos años cumple la región de Arequipa en este 2025?

Situado en el sur del Perú, Arequipa celebra este año su 485.° aniversario. La ciudad presenta una geografía diversa que abarca tanto la costa como la sierra. A 2.328 metros sobre el nivel del mar, Arequipa está rodeada por los volcanes Misti y Chachani. Su clima varía desde árido y templado en la costa hasta frío en las montañas, lo que contribuye a una rica biodiversidad y paisajes contrastantes.

En el marco de su aniversario, se llevan a cabo diversas actividades culturales, sociales y festivas, como el Corso de la Amistad y la Serenata por el Aniversario. Estos eventos destacan la identidad arequipeña y atraen tanto a residentes como a visitantes, ofreciendo una oportunidad para celebrar la historia y las tradiciones de la ciudad.

PUEDES VER: Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

lr.pe

¿Es feriado este 15 de agosto, según El Peruano?

El 15 de agosto es un feriado exclusivo en la provincia de Arequipa, en conmemoración de su 485.° aniversario, según lo establecido por la Ley 24875. De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 712, Perú cuenta con 16 feriados nacionales, pero Arequipa tiene un día adicional en el que los trabajadores del sector público y privado disfrutan de un descanso remunerado.

En esta fecha, se celebran diversas actividades culturales, como conciertos, ferias gastronómicas, corsos festivos, danzas tradicionales y exhibiciones de trajes típicos que resaltan la rica herencia cultural de la 'Ciudad Blanca'.

