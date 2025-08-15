Vraem: Fuerzas militares y policiales localizan campamentos narcoterroristas

Fuerzas militares y policiales lanzan ofensiva contra el narcoterrorismo en el Vraem

El Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), en coordinación con el Comando Especial Vraem y el Frente Policial Vraem, anunció el desarrollo de acciones y operaciones militares en Vizcatán del Ene contra remanentes terroristas y organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

“Hemos utilizado artillería. Estamos adelantando operaciones ofensivas, pero también acciones para controlar y proteger los corredores de movilidad y llevarle seguridad a las personas que están en los centros poblados” dijo un oficial del Ejército.

A través del comunicado oficial 011-2025, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que, a partir de información de inteligencia, se localizaron campamentos terroristas en áreas en la margen izquierda del río Mantaro.

“Desde las 02.00 horas se procedió a la neutralización de dichas posiciones, encontrando respuesta hostil de presuntos delincuentes terroristas que abrieron fuego con armamento colectivo contra las aeronaves que brindaban apoyo aéreo a nuestras patrullas en tierra”, señalan en el documento.

Fuentes del CCFFAA señalaron a La República en horas de la tarde que las operaciones militares continuaban de manera ininterrumpida de acuerdo a los protocolos, manteniendo como premisa el irrestricto respeto a los derechos humanos, garantizando que cada acción esté enmarcada en la normativa vigente. No se ha confirmado si hay bajas ni detenidos.

Cabe recordar que el lunes 24 de mayo de 2021, la noticia del asesinato de 16 personas en el centro poblado San Miguel del Ene, capital del distrito Vizcatán del Ene, conmocionó al país.

El impacto fue mayor debido a que en ese momento se desarrollaba la campaña rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

A más de cuatro años, la justicia está lejos para los deudos de las víctimas.

Las vidas de las víctimas se truncaron a manos del “Ejército Popular Revolucionario” del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), una organización terrorista integrada por remanentes de Sendero Luminoso y liderada por Víctor Quispe Palomino, camarada ‘José’.

La acción terrorista fue calificada como una ‘justa acción selectiva’ que tuvo como objetivo la destrucción de los ‘prostíbulos-cuchipampas’”, se leyó en los panfletos subversivos.

También se refierieron a que uno de los “objetivos políticos” del MPCP era la “eliminación o limpieza” de “personas consideradas como ‘males sociales’ que perjudican la sana convivencia de los pobladores de las comunidades asentadas en el VRAEM”.