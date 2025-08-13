En las dos oportunidades que el Congreso amplió el plazo de vigencia del Reinfo, Víctor Cutipa votó a favor. Ahora, presidirá la Comisión de Energía y Minas. Foto: composición LR/Congreso/Carlos Félix

En las dos oportunidades que el Congreso amplió el plazo de vigencia del Reinfo, Víctor Cutipa votó a favor. Ahora, presidirá la Comisión de Energía y Minas. Foto: composición LR/Congreso/Carlos Félix

El congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial presidirá la Comisión de Energía y Minas, que intentará aprobar nuevamente la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape). Según fuentes de este medio, su designación se haría oficial durante la instalación de este grupo de trabajo a realizarse antes de que culmine la semana.

Previo a ello, el Pleno debe formalizar la acreditación de los integrantes de JP en su sesión de este jueves 13 de agosto. Y es que recién hace dos días, dicho grupo parlamentario remitió a Oficialía Mayor el cuadro con los miembros de las comisiones ordinarias. Entre ellos, se encuentran Cutipa y Roberto Sánchez, ambos autores de proyectos de ley para ampliar el Reinfo.

Como se recuerda, dicho registro estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año tras la prórroga que ejecutó el gobierno. De esta manera, uno de los principales desafíos de la Comisión de Energía y Minas será aprobar una Ley Mape que reemplace al modelo fracasado de formalización minera.

De acuerdo con el presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, quien lidere la Comisión de Energía y Minas debe hacerlo con responsabilidad para darle alternativas de solución a la formalización de la minería artesanal. Si cumple con esta condición, le darán su apoyo, más allá de su tendencia política.

Por su parte, William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, indicó a este medio que el presidente de este grupo de trabajo no tendrá un rol tan trascendente, ya que la correlación de votos es la que define las decisiones en este espacio congresal, que sigue envuelto en una disputa por conseguir los aplausos de un sector estratégico como el minero artesanal.

"Para mi es irrelevante quién conduzca la comisión, ya que las contradicciones van más allá de este espacio. Veamos cómo se ha comportado en el último periodo. No hay nada que vislumbre que se puedan poner de acuerdo en algunos puntos de consenso, que sería lo óptimo. Los temas son como puntos muertos en los que nadie quiere dar marcha atrás. Tengamos en cuenta que estamos en un contexto electoral donde el deseo de ganar a la población minera tiene un peso importante", explicó a este medio.

Víctor Cutipa y sus vínculos con la minería artesanal

El congresista de JP-VP-BM Víctor Cutipa asumirá el encargo de dirigir la Comisión de Energía y Minas en medio de una crisis del sector que se expresa en el avance de la minería ilegal, el retiro de la Confemin de la mesa de diálogo con el gobierno y la falta de consenso político sobre la Ley Mape.

En lo que está plenamente convencido Cutipa es en respaldar el proyecto de ley de su colega Roberto Sánchez para ampliar el Reinfo hasta el 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape. Además, en varias de sus publicaciones en redes sociales, se ha mostrado plenamente de acuerdo con apoyar las demandas de los gremios de la minería informal, que se movilizaron en diversas partes del país.

"Es hora de mirar al minero artesanal como parte del pueblo que lucha por un mejor futuro. El proyecto que presentamos busca mejorar la vida de miles de familias: darles una mejor educación a sus hijos, una atención de salud digna y estabilidad en el hogar. Desde Juntos por el Perú estaremos vigilantes", anotó hace un mes en su cuenta de facebook.

PUEDES VER: Mineros informales suspenden diálogo con el gobierno de Boluarte y evalúan retomar protestas

Desde sus inicios como legislador de Perú Libre se ha mostrado a favor de extender el plazo de vigencia del Reinfo, mecanismo que ha servido como escudo de impunidad para los operadores de la minería ilegal. El 11 de noviembre del 2021 presentó un proyecto de ley que se acumuló con otras iniciativas para prorrogar el plazo de formalización minera hasta el 2024.

En la sesión plenaria del 29 de noviembre del año pasado, Cutipa votó a favor de ampliar el Reinfo hasta junio del 2025 con la posibilidad de extenderlo por seis meses más. Meses después, no perdió la oportunidad de rechazar la decisión de la Comisión de Energía y Minas que desestimó el dictamen de la Ley Mape.

"La Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó el predictamen de la Ley Mape, ignorando la lucha de miles de trabajadores del sector que se mantienen en paralización nacional hace más de 12 días. De 18 congresistas presentes, solo 5 votaron a favor, entre ellos el congresista Victor Cutipa, quien reafirmó su compromiso con la formalización y dignificación del trabajo de los pequeños mineros y mineros artesanales", escribió el 8 de julio.

¿Quién es Víctor Cutipa, nuevo presidente de la Comisión de Energía y Minas?

El legislador de la región Moquegua ingresó al Parlamento bajo las filas de Perú Libre. Sin embargo, en junio del 2022 renunció al partido que lidera Vladimir Cerrón junto con José Balcázar, Elías Varas, Jorge Coayla y Jorge Marticorena para conformar la bancada Perú Bicentenario, que finalmente se disolvió un año después.

En su carta de renuncia, Cutipa arguyó que dicha agrupación había demostrado un abierto apoyo al gobierno de Dina Boluarte, situación que atentaba contra "sus ideales de democracia y defensa de los intereses del pueblo". Al poco tiempo después, intentó unirse a la Bancada Socialista, pero su oficialización fue desconocida por la Junta de Portavoces.

Desde el 24 de julio del 2024 aparece como afiliado a Juntos por el Perú y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Actualmente, se desempeña como vocero alterno del bloque JP-VP-BM y formará parte de las comisiones de Constitución, Descentralización, Justicia, Fiscalización y Energía y Minas.