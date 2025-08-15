HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tres homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 14 de agosto iban 4.799 homicidios, a los cuales se suman 3 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.802.


Víctimas fueron asesinadas con arma de fuego. Foto: composición LR.
Víctimas fueron asesinadas con arma de fuego. Foto: composición LR.

Cada día que pasa, la criminalidad deja su huella de muerte en el país. Así, durante la última jornada se reportaron al menos tres nuevos asesinatos en el territorio nacional. Dos ocurrieron en las regiones de Cajamarca y Ucayali, otro en la ciudad de Lima. En este último caso, el crimen se registró en un lugar público como la Plaza San Martín.

Según el conteo diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 4.802 crímenes en el país.

lr.pe

Asesinan a hombre extranjero frente a su familia en la Plaza San Martín

Jesús César Martínez Urbano (21) fue asesinado frente a su pareja e hijastra durante la noche de ayer en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. El ciudadano de nacionalidad venezolana fue interceptado por un grupo de sujetos que le dispararon hasta en cinco oportunidades, todo frente a los transeúntes.

La pareja de la víctima declaró a La República que ese mismo día le anunció a César Martínez que se convertiría en papá, por ese motivo salieron a celebrarlo en familia.

El móvil detrás del ataque está en investigación, sin embargo, la pareja aseguró que serían represalias al haberse negado a integrar una banda criminal que se dedicaba a la venta de droga.

Policía que estaba de vacaciones es asesinado en fiesta en Chota

La madrugada de este 15 de agosto, fue asesinado el suboficial PNP Edinson Yampier Coronel Cabrera (21) en su tierra natal, el distrito de Querocoto, provincia de Chota, región Cajamarca. El efectivo se hallaba en su terruño por vacaciones y participaba de una fiesta comunal al momento de ser ultimado.

Según información de medios locales, era cerca de las 4 a.m. cuando se desarrollaba la fiesta en el caserío de Iraca, por la inauguración de una obra. Por causas que todavía son motivo de investigación, el efectivo recibió dos balazos de otro asistente a la reunión, falleciendo de manera instantánea.

El presunto autor del crimen fue detenido por agentes policiales y conducido a la dependencia PNP de Querocoto. Según testigos del hecho, el crimen ocurrió frente a autoridades y pobladores de la zona, por lo que se espera que su testimonio ayude a las investigaciones.

Asesinan a dirigente de rondas campesinas en Ucayali

Un dirigente de las rondas campesinas en la región Ucayali, murió ultimado por el disparo de una escopeta. La víctima, identificada como Segundo German Huamán De la Cruz (41), fue asesinada la noche del 13 de agosto frente a su vivienda del distrito de Neshuya, distrito de Padre Abad.

Un video de una cámara de seguridad captó el hecho. El rondero se alistaba a subir a su motocicleta estacionada frente a su casa, cuando se escucha el sonido de un disparo, al instante la víctima cae fulminada. No se ve en ningún momento a alguien acercarse a disparar, lo que hace presumir que el asesino se escondió y usó un arma de largo alcance.

Entre las hipótesis del asesinato está el ajuste de cuentas. Mientras tanto, los vecinos del exigieron a las autoridades una rápida investigación para dar con los responsables por la muerte del dirigente rondero.

