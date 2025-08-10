Además, Sedpal recomienda a los residentes almacenar agua para cubrir sus necesidades por el corte de agua del lunes 11 de agosto. | Foto: composición LR/Andina

El próximo 11 de agosto, Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) ha anunciado a través de sus canales oficiales la interrupción del suministro de agua en diversos distritos de la capital. Esta suspensión, que se extenderá por más de 10 horas, se debe a trabajos de mantenimiento preventivo.

En ese sentido, Sedapal insta a los residentes de las áreas afectadas, que incluyen Ate, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Lurigancho a tomar las precauciones necesarias. La empresa recomienda a los ciudadanos almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de mantenimiento.

Corte de agua 11 de agosto: distritos en Lima sin agua por más de 10 horas, según Sedapal

San Juan de Lurigancho

Horario: 9.00 a. m. - 11.50 p. m.

Zonas afectadas:

A.H. Cruz del Calvario

A.H. Mártires del Periodismo

AF Nevado Star

AF Santa Rosa de San Fernando

Agru. 27 de Mayo

Agru. Asoc de Vivienda Apurímac

Agru. Casuarinas de Mártires

Agru. Hijos del Sol

Agru. Manos Unidas

Agru. Mártires del Periodismo

Agru. Nevado Star - Santa Elizabeth

Agru. Señor de la Esperanza

Agru. Vista Alegre

Agru. Gracia Calvary Chapel

Agru. Nevados Star

AH Villa Nazareth

Asoc. de Viv Canadá

Asoc. de Viv Josué

Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo

Asoc. Villa Celima

APV Santa Elizabeth II

Urb. Ex Country Club

Urb. Semi Rústica Canto Grande

Ate

Horario: 11.00 a. m. - 11.00 p. m.

Zonas afectadas:

APV El Rosario - Esquema Pariachi

Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú

Asoc. El Rosario

Asoc. Filadelfia 4ta etapa

Asoc. Los Girasoles

Asoc. Pariachi 2da etapa

Asoc. Prop. El Lúcumo

Asoc. Resid. Villa Hermosa

Asoc. Barrio El Descanso

Villa María del Triunfo

Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Zonas afectadas en el sector 308:

Asociación de Vivienda La Granja

A. H. Ampl. del Paraíso

A. H. El Mirador del Paraíso II

A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1

A. H. Fortaleza del Paraíso

A. H. Jardines del Paraíso

A. H. Las Flores del Paraíso

A. H. Las Lomas

A. H. Las Rocas de La Paz

A. H. Los Álamos

A. H. Sector Las Cumbres del Paraíso

A. H. Sr. de los Milagros del Paraíso

A. H. Villa del Paraíso

A. H. Virgen de Guadalupe

P. J San Gabriel Sector Vallecito Alto

Comas

Horario: 9.00 a. m. - 8.00 p. m.

Zonas afectadas:

A. H. Milagro de Jesús Comité 35, 36 y 37

A. H. Collique

A. H. Milagro de Jesús Comité 32, 33 y 34

P. J. Milagro de Jesús

Lurigancho

Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.

Zonas afectadas en el sector 136:

Urbanización San Antonio de Carapongo: 1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calle 3A, calle 2 y calle 3

Sedapal: recomendaciones ante cortes de agua en Lima

Una vez finalizados los trabajos, Sedapal ha comunicado que el servicio de agua potable se reanudará de manera gradual. No obstante, la empresa sugiere a los residentes de las áreas afectadas tomar medidas preventivas, tales como: almacenar agua potable en recipientes limpios, utilizar el agua reservada únicamente para necesidades básicas como la higiene y la preparación de alimentos, y mantener las llaves de paso cerradas.

Además, aconseja revisar la condición de las cisternas o tanques elevados y, una vez restablecido el servicio, dejar correr el agua por un corto tiempo si se presenta turbidez.

