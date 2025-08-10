HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sin agua por más de 10 horas en estos distritos de Lima: Sedapal programa suspensión de servicio el 11 de agosto

La reanudación del servicio tras el corte de agua será gradual, y Sedapal aconseja tomar medidas preventivas como mantener las llaves cerradas y dejar correr el agua tras la restauración.

Además, Sedpal recomienda a los residentes almacenar agua para cubrir sus necesidades por el corte de agua del lunes 11 de agosto.
Además, Sedpal recomienda a los residentes almacenar agua para cubrir sus necesidades por el corte de agua del lunes 11 de agosto.

El próximo 11 de agosto, Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) ha anunciado a través de sus canales oficiales la interrupción del suministro de agua en diversos distritos de la capital. Esta suspensión, que se extenderá por más de 10 horas, se debe a trabajos de mantenimiento preventivo.

En ese sentido, Sedapal insta a los residentes de las áreas afectadas, que incluyen Ate, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Lurigancho a tomar las precauciones necesarias. La empresa recomienda a los ciudadanos almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de mantenimiento.

PUEDES VER: ¿Cómo ver y pagar mi recibo de Sedapal en internet paso a paso?

lr.pe

Corte de agua 11 de agosto: distritos en Lima sin agua por más de 10 horas, según Sedapal

San Juan de Lurigancho

  • Horario: 9.00 a. m. - 11.50 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • A.H. Cruz del Calvario
  • A.H. Mártires del Periodismo
  • AF Nevado Star
  • AF Santa Rosa de San Fernando
  • Agru. 27 de Mayo
  • Agru. Asoc de Vivienda Apurímac
  • Agru. Casuarinas de Mártires
  • Agru. Casuarinas de Mártires
  • Agru. Hijos del Sol
  • Agru. Manos Unidas
  • Agru. Mártires del Periodismo
  • Agru. Nevado Star - Santa Elizabeth
  • Agru. Señor de la Esperanza
  • Agru. Vista Alegre
  • Agru. Gracia Calvary Chapel
  • Agru. Nevados Star
  • AH Villa Nazareth
  • Asoc. de Viv Canadá
  • Asoc. de Viv Josué
  • Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo
  • Asoc. Villa Celima
  • APV Santa Elizabeth II
  • Urb. Ex Country Club
  • Urb. Semi Rústica Canto Grande

Ate

  • Horario: 11.00 a. m. - 11.00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • APV El Rosario - Esquema Pariachi
  • Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú
  • Asoc. El Rosario
  • Asoc. Filadelfia 4ta etapa
  • Asoc. Los Girasoles
  • Asoc. Pariachi 2da etapa
  • Asoc. Prop. El Lúcumo
  • Asoc. Resid. Villa Hermosa
  • Asoc. Barrio El Descanso

Villa María del Triunfo

  • Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
  • Zonas afectadas en el sector 308:
  • Asociación de Vivienda La Granja
  • A. H. Ampl. del Paraíso
  • A. H. El Mirador del Paraíso II
  • A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1
  • A. H. Fortaleza del Paraíso
  • A. H. Jardines del Paraíso
  • A. H. Las Flores del Paraíso
  • A. H. Las Lomas
  • A. H. Las Rocas de La Paz
  • A. H. Los Álamos
  • A. H. Sector Las Cumbres del Paraíso
  • A. H. Sr. de los Milagros del Paraíso
  • A. H. Villa del Paraíso
  • A. H. Virgen de Guadalupe
  • P. J San Gabriel Sector Vallecito Alto

Comas

  • Horario: 9.00 a. m. - 8.00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • A. H. Milagro de Jesús Comité 35, 36 y 37
  • A. H. Collique
  • A. H. Milagro de Jesús Comité 32, 33 y 34
  • P. J. Milagro de Jesús

Lurigancho

  • Horario: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
  • Zonas afectadas en el sector 136:
  • Urbanización San Antonio de Carapongo: 1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calle 3A, calle 2 y calle 3

PUEDES VER: ¿Cómo saber cuál es tu número de suministro en tu recibo de agua? Revisa aquí paso a paso

lr.pe

Sedapal: recomendaciones ante cortes de agua en Lima

Una vez finalizados los trabajos, Sedapal ha comunicado que el servicio de agua potable se reanudará de manera gradual. No obstante, la empresa sugiere a los residentes de las áreas afectadas tomar medidas preventivas, tales como: almacenar agua potable en recipientes limpios, utilizar el agua reservada únicamente para necesidades básicas como la higiene y la preparación de alimentos, y mantener las llaves de paso cerradas.

Además, aconseja revisar la condición de las cisternas o tanques elevados y, una vez restablecido el servicio, dejar correr el agua por un corto tiempo si se presenta turbidez.

