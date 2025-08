Franco Aranda, un estudiante de 23 años de los últimos ciclos de la carrera de psicología, puso a la venta su computadora gamer por Marketplace con el fin de juntar dinero para poder pagar su universidad. Sin embargo, terminó con su identidad suplantada y denunciado.

En conversación con La República, Roger Menéndez, especialista en Ciberseguridad, enfatizó los riesgos de compartir imágenes del DNI por internet e indicó que los delincuentes pueden suplantar la información de una persona con solo usar esta información, sin necesitar del documento en físico.

Suplantan identidad de peruano para estafar por Marketplace

Franco se contactó por Marketplace con un supuesto menor de edad quien, tras mostrarse interesado en comprar su computadora gamer, a través de WhatsApp y llamadas, lo convenció de brindarle la foto de la parte delantera y posterior de su DNI con la excusa de que así podría asegurarse que era una persona confiable.

“Me pidió la foto de mi DNI por adelante y por atrás. Se lo di porque realmente quería vender mi computadora. Para que todo sea legal, supuestamente lo que él hizo fue compartir pantalla del depósito desde su aplicativo de Scotiabank hacia mi BCP. Sin embargo, nunca me llegó la plata y él me indicó ese mismo día que iba a recoger la computadora”, señaló para Latina.

Luego de perder la venta, el estudiante continuó buscando un comprador interesado en su computadora gamer. No obstante, no imaginó la pesadilla que vendría a su vida. Pasado unos días, una persona le escribió preguntándole si quería comprar los relojes que supuestamente le había ofrecido. El vendedor le envió una conversación que tuvo con un número que se identificaba con su nombre, Franco Aranda Berrospi. Frente a ello, decidió poner una denuncia por suplantación de identidad.

“Ese martes que fui al trabajo, una persona me confrontó y me dijo ‘dame mi plata'. Yo primero asustado le pregunté a qué se refería y él me dijo que supuestamente le había comprado un iPad, pero que nunca le llegó la transferencia. Fue un poco confrontacional al ir a mi trabajo”, reveló preocupado.

Suplantación de identidad con la foto del DNI

El caso se agravó cuando otro comprador se comunicó con Franco a través de su cuenta institucional, pidiéndole que pague por unos artículos que nunca había comprado. “Uno me escribió a mi correo privado de la PUCP, comentando que su prima había sido estafada por alguien que se hizo pasar por mí”, sostuvo.

En total, los delincuentes, haciéndose pasar por él, robaron artículos por un monto de S/20.000. Algunas de las personas engañadas lo denunciaron y actualmente tiene dos demandas por estafa. “A veces doy clases particulares y he dejado de contestar a números desconocidos por temor de que sea una persona más reclamándome algo que no hice”, agregó.

Según Roger Menéndez, especialista en Ciberseguridad, este tipo de delito es bastante común y le puede pasar a cualquier persona. “Estas personas buscan apropiarse de estas identidades digitales para poder cometer estafas. Suplanto la identidad de una persona, luego ofrezco un producto. Le muestro al comprador interesado el DNI de la persona que he suplantado para ganar la confianza y se extiende la red”, señaló para La República.

El experto también resaltó que algunas billeteras digitales no tienen un control biométrico para abrir una cuenta; es decir, no exigen mostrar el rostro en la cámara para validarlo en el registro del Reniec, lo que permite a los delincuentes crear cuentas con la identificación de la persona a la que han suplantado, donde reciben el dinero de la estafa.

Nunca debes compartir estos datos personales, según experto en bioseguridad

El especialista indicó que no se debería compartir ningún tipo de documento que pueda identificar a una persona, como el DNI, pasaporte, carnet universitario. Asimismo, advirtió evitar brindar datos confidenciales a desconocidos, como la dirección de la vivienda o del lugar de trabajo. “Mientras más desconfiados seamos en este tipo de plataformas, como Marketplace, es mejor”, sostuvo.

El estudiante lamentó exponer su documento de identidad, pues mencionó que, aunque tramite uno nuevo, los delincuentes seguirán teniendo su información. En ese sentido, el experto en bioseguridad sugirió en estas situaciones alertar a los bancos y renovar el carnet. “Recordemos que cuando nosotros renovamos el DNI, algunos datos de verificación, como la fecha de vencimiento, también se renuevan”, mencionó.

Roger agregó que en plataformas de compra y venta como Marketplace no existe ningún tipo de filtro de verificación, por lo que no hay manera de saber si la persona a la que compramos o vendemos es confiable. "Hoy algunas plataformas piden verificar tu identidad al momento de registrarte. Es uno de sus controles que hacen a nivel de seguridad, con lo cual te solicitan una foto de tu DNI, por ambos lados. En ese sentido, es una verificación de segundo nivel, ya que no hay una verificación en tiempo real a nivel biométrico, por lo que el hecho de que un estafador tenga tu DNI en ambos lados le da posibilidades de que pueda suplantar tu identidad en este tipo de plataformas”, advirtió.

El experto agregó que muchas redes sociales, cuando detectan algún tipo de suplantación de identidad, solo piden verificar la identidad mostrando una foto de ambos lados del documento.

