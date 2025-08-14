HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Adulto mayor acusado de golpear a su esposa se enfrenta con machete a policías en intervención en Chimbote

Efectivos de la PNP intentaron convencer a Jhonny Otoya de entregarse pacíficamente, pero su hostilidad complicó la situación, intensificando la agresión verbal y física contra los agentes.

Finalmente, los policías logró capturarlo y trasladarlo a la comisaría de Casma.
Finalmente, los policías logró capturarlo y trasladarlo a la comisaría de Casma. | Foto: composición LR/ATV

Un hombre de 71 años, identificado como Jhonny Otoya Villalba y acusado de agredir a su esposa, reaccionó violentamente con un machete cuando policías trataban de intervenirlo en Chimbote, Áncash. En imágenes se aprecia que Otoya sale de su hogar enfurecido, lanzando insultos a los agentes y rechazando cualquier intento de diálogo.

A pesar de los esfuerzos de los efectivos por convencerlo de entregarse de manera pacífica, su actitud solo se intensificó, complicando la situación. Cabe señalar que el presunto agresor cuenta también con denuncias por violencia física y psicológica contra su esposa.

Chimbote: PNP detuvo a adulto mayor acusado de golpear a su esposa

En declaraciones a ATV, un efectivo policial relató lo sucedido durante la intervención del anciano: "Nuestro personal policial que acudía en auxilio de una persona del sexo femenino que era víctima de violencia familiar ha recibido hostilidad, agresión e insultos por parte de esta persona (con relación a la persona de la tercera edad) que no dudó en ningún momento en agredir a los agentes"

No obstante, pese al trato brindado por el adulto mayor, los policías lograron ingresar a su domicilio, detenerlo y trasladarlo hacia la dependencia policial de Casma, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes y se proceda con la investigación de los hechos.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

