Policía detiene a extranjero que incendió casa de dirigente de empresa Etmosa

En San Martín de Porres, agentes de la Policía Nacional intervinieron a un ciudadano venezolano implicado en el incendio de la casa de un dirigente de la empresa de transportes Etmosa. El hecho ocurrió en el cono norte de la capital y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El detenido fue identificado como Anderson Ramírez (22), alias 'Malaco'. Las imágenes lo muestran junto a otro sujeto rociando combustible en la vivienda para luego prenderle fuego.

PNP captura a delincuente en SMP. Foto: Composición LR/ Archivo GLR





Cámaras captaron el atentado en San Martín de Porres

Las grabaciones muestran cómo los dos hombres llegan al lugar, ejecutan el ataque y se retiran rápidamente. Según la PNP, Ramírez sería integrante de la banda criminal conocida como ‘Los Desa’ o ‘Los Occidentales’, organización que estaría detrás de las extorsiones a transportistas en la zona norte.

El coronel Roger Cano informó que se coordinan acciones con la Interpol para confirmar la identidad del intervenido. “Estamos coordinando con otros organismos para poder identificarlo plenamente”, declaró el oficial.

Confesión de alias ‘Malaco’ tras su captura

En su testimonio, el detenido aseguró no conocer al segundo implicado y que solo aceptó el encargo por dinero. “Me iba a regalar 20 soles para arrojar el combustible. Tenía hambre, estaba revisando la basura”, sostuvo.

Las autoridades señalaron que la declaración será clave para ubicar al otro involucrado y desarticular la organización criminal que opera en el distrito.