A 18 años del Terremoto de Pisco, el desastre que arrasó con el sur del Perú y dejó casi 600 muertos

Hace 18 años, un 15 de agosto de 2007, a las 6:40 p.m., un gran terremoto sacudió al Perú. En la localidad de Pisco, miles de personas que se disponían a disfrutar una tarde normal en sus hogares terminaron viviendo momentos de terror en lo que sería una huella imborrable en la historia de nuestro país.

Con una magnitud de 7,9 en la escala de Richter, un movimiento telúrico terminó azotando ciudades y localidades como Pisco, Chincha e Ica, imponiendose ante cualquier medida de prevención que haya podido desarrollar el país hasta ese momento, destruyendo a su paso miles de viviendas y cobrando la vida de más de 500 personas.

Terremoto en Pisco, 2007: a 18 años del sismo que arrasó con la ciudad

El denominado "sismo de Pisco" se ganó este nombre debido al lugar de su epicentro, ubicado a 60 km al Oeste de esta ciudad. El Instituto de Defensa Civil (INDECI) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicaron que, a la fecha, se conoce que hubo 32.000 personas afectadas, 595 muertos y daños severos en 12 localidades (con mas de 230.000 viviendas dañadas y 52.150 totalmente destruidas por problemas estructurales, viviendas de adobe muy antiguas y/o de concreto mal diseñadas) en Ica, Pisco y Chincha a causa del siniestro.

Según el IGP, este terremoto se constituye como el más grande de los ocurridos en esta área en los últimos 290 años. Incluso, miles de réplicas continuaban desarrollándose días después. Al 27 de agosto de ese mismo año, las estaciones sísmicas de Guadalupe y Zamaca (parte de la red de estaciones de monitoreo sismológico del IGP) ubicadas a 125 y 180 km del epicentro registraron aproximadamente 3.060 replicas, 18 fueron de las cuales fueron sentidas por la población.

Un 15 de agosto de 2007, a las 6:40 p.m., un gran terremoto sacudió al Perú, en la localidad de Pisco. Foto: Andina

Terremoto en Pisco produjo tsunami con olas de hasta 5 metros

El movimiento telúrico generó, momentos después, deslizamientos, derrumbes de tierra y un gran número de fenómenos que terminaron por dañar la Carretera Panamericana Sur. Esto dejó practicamente aisladas a las ciudades más afectadas, como Pisco e Ica. Sin embargo, uno de los mayores efectos fue un tsunami de carácter regional con posibilidad de olas de hasta 10 metros en el litoral. En un informe, indicaron que llegaron hasta los 5 metros, dañamdo muchas viviendas.

Esto afectó principalmente las localidades habitadas por pescadores. De acuerdo a un informe del IGP, "al estar (estas localidades) alejadas de las ciudades, durante las primeras horas y por el grado de daño producido en Pisco, no se le presto mayor atención". Esto ocasionó que horas más tarde, se confirmara una altura en las ola que podría llegar a alcanzar los 10 metros en localidades como Lagunillas y hasta dos metros en el Callao.

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro se realizará este 15 de agosto

Ahora, conmemorando la fecha de este fatal episodio, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció la realización del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 "Por un país preparado" con el objetivo de fortalecer las capacidades de la población y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) para una respuesta efectiva frente a un movimiento telurico de baja alta intensidad. Esta actividad estará liderada por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)

El simulacro se realizará este viernes 15 de agosto a las 3.00 de la tarde y contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Bomberos, además de establecimientos de salud, mercados, casas de estudios, empresas y más. Así, se pondrá a prueba las rutas de evacuacion, coordinación entre autoridades y ciudadanos y planes de evacuación.

