¿Por qué Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca? La particular razón detrás de su apelativo
Arequipa, la conocida 'Ciudad Blanca', celebra su 485° aniversario de fundación este 15 de agosto. Fundada en 1540, es famosa por su arquitectura construida con sillar blanco.
Arequipa, la famosa 'Ciudad Blanca' cumplirá este 15 de agosto, un año más de fundación. Fundaba bajo el nombre de "Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta" en 1540, Arequipa cumplirá 485° años. Y en medio de la historia que concierne a esta bonita ciudad surge la pregunta de por qué se le conoce como la 'Ciudad Blanca'.
Rodeada por 3 volcanes, Misti, Chachani y PichuPichu, Arequipa, recibe la particular denominación debido a la predominante piedra volcánica, muy particular por su color blanco, el famoso sillar. Este fue utilizada para la construcción de iglesias, conventos, las diversas casas colonias y más.
Arequipa, la 'Ciudad Blanca' cumple 485 años de fundación española
Fundada por el español Garcí Manuel de Carbajal, en nombre de Francisco Pizarro. Luego es cambiada a 'Ciudad de Arequipa' por el rey Carlos V, quien la oficializó a través de una cédula real en 1541. Rodeada de silla, proveniente de los volcanes, Arequipa es una de las ciudades más importantes del Perú en la zona sur.
Según el Censo Nacional de 2017, Arequipa tiene 1 millón y medio de población, así lo ha detallado el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
15 de agosto aniversario de Arequipa será feriado regional
El viernes 15 de agosto será día no laborable en toda Arequipa, así lo dispone el artículo 5 de la Ley 29744. Durante esta fecha se realizan diversas actividades en conmemoración de la ciudad, disponiendo el descanso de todos los trabajadores del sector público y opcional para el sector privado.
¿Qué actividades habrá el 15 de agosto por el aniversario de Arequipa?
- Concierto de Walter Lozada y Orquesta, Son del Duke, Caribeños de Guadalupe, Dina Páucar y Papillón
- Concierto de Beéle, Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro
- Concierto de Yarita Lizeth Yanarico, Cliver y su Grupo Corali, Chinito del Ande, Ever Soncco y su agrupación Russkaya, Los Pukas del Perú, Los Puntos del Amor, Edson Morales y Haydeé Raymundo
- Concierto de Armonía 10 y La Única Tropical
- Concierto de Pedro Loli, orquesta Ambar Internacional y Josimar de Yo Soy
- Concierto de Chechito, Yheison Pumita, Isaura de Los Andes, agrupación Samy del Perú, Pablito Solís y X Dinero (local por confirmar)
- Concierto de La Bella Luz, Leslie Shaw, Los Mojarras, Gran Orquesta Internacional y Mauricio Mesones
- Concierto organizado por la Municipalidad de Arequipa en la avenida La Marina (artistas por confirmar).
- Concierto de Gran Orquesta Internacional y Suu Rabanal (ex Son Tentación)