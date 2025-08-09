Reniec confirma que los peruanos pueden cambiar su firma en el DNI: así pueden actualizarla en 2025 paso a paso
El Reniec permite que los peruanos modifiquen su firma en el DNI, especialmente en los jóvenes que recién lo han emitido y desean un cambio. Asimismo, es importante evitar hacer el cambio frecuente, precisó el organismo.
El Reniec ha confirmado que los ciudadanos peruanos pueden realizar el cambio de su firma en el DNI, esto en medio, de diversas consultas, sobre todo para los jóvenes que por primera vez han emitido su documento y su firma no les ha gustado.
Por lo que, una de las alternativas que muchos hoy en día tienen, es la actualización de esta importante representación. Asimismo, la entidad precisa que, el cambio o actualización se puede aprovechar en hacer antes de procesos importantes donde se te soliciten la firma.
Cambio de firma en el DNI: ¿cómo se realiza este proceso?
Para realizar el cambio de la firma dentro del Documento Nacional de Identidad (DNI) deberás realizar el proceso de actualización, para ello deberás avisar al personal del Reniec que buscas cambiar tu firma. Es necesario emitir un nuevo DNI, por lo que, es preferible evitar hacer el cambio a pocos días de vencer tu documento. El costo para este trámite es de S/41 el DNI electrónico y de S/30 el DNI azul.
¿Qué cambio deberás hacer luego de realizar la actualización de la firma en tu DNI?
- Cuentas bancarias: Notifica a tu banco sobre el cambio de firma y actualiza tu firma registrada en todas tus cuentas y tarjetas.
- Documentos notariales: Cualquier poder notarial, contrato o documento legal que contenga tu antigua firma debe ser actualizado para reflejar la nueva firma.
- Registro de propiedades: Si tienes propiedades registradas a tu nombre, debes actualizar tu firma en los registros correspondientes.
- Licencia de conducir: Acude a la entidad que emitió tu licencia de conducir para actualizar tu firma en este documento.
- Otros documentos de identificación: Asegúrate de actualizar tu firma en cualquier otro documento oficial que utilices regularmente.