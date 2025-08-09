Reniec confirma que los peruanos pueden cambiar su firma en el DNI: así pueden actualizarla en 2025 paso a paso

El Reniec ha confirmado que los ciudadanos peruanos pueden realizar el cambio de su firma en el DNI, esto en medio, de diversas consultas, sobre todo para los jóvenes que por primera vez han emitido su documento y su firma no les ha gustado.

Por lo que, una de las alternativas que muchos hoy en día tienen, es la actualización de esta importante representación. Asimismo, la entidad precisa que, el cambio o actualización se puede aprovechar en hacer antes de procesos importantes donde se te soliciten la firma.

Cambio de firma en el DNI: ¿cómo se realiza este proceso?

Para realizar el cambio de la firma dentro del Documento Nacional de Identidad (DNI) deberás realizar el proceso de actualización, para ello deberás avisar al personal del Reniec que buscas cambiar tu firma. Es necesario emitir un nuevo DNI, por lo que, es preferible evitar hacer el cambio a pocos días de vencer tu documento. El costo para este trámite es de S/41 el DNI electrónico y de S/30 el DNI azul.

¿Qué cambio deberás hacer luego de realizar la actualización de la firma en tu DNI?