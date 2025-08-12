La extraña muerte de un preso implicado en extorsión y secuestro de un estudiante

Presunto secuestrador cuando fue detenido. Cinco días después fue hallado muerto en una celda

De pronto, en el penal de Chachamayo, en la región Junín, circuló -de boca en boca- la novedad: “lo asesinaron, mataron a Morales”. Fue la madrugada del 6 de agosto, cuando Fernando Martín Morales Ponce, un hombre de 57 años, investigado por presuntos crímenes de robo, extorsión y secuestro, apareció en su celda con profundos cortes.

Fue trasladado aún con vida al hospital Julio C. Marini Caro, pero los médicos no pudieron hacer nada por evitar el fatal desenlace.

Ese día el suceso adquirió más notoriedad cuando los internos del pabellón corrieron la noticia de que había sido victimado por un ajuste de cuenta.

Morales Ponce había sido capturado el 1 de agosto junto a Cirilo Antonio Lazo (57) por integrar la banda criminal ‘Los Secos de la Selva Central’. Otros dos integrantes de la red lograron fugar del cerco policial.

Los agentes no solo les incautaron tres armas de fuego, municiones y celulares, sino que rescataron a Edwin Ricardo Aire Paucar, quien estaba secuestrado y estaba reducido por grilletes.

El joven de 18 años es un estudiante universitario de Administración, en Huancayo. Él fue secuestrado en el centro poblado Los Ángeles de Toterani mientras realizaba labores cerca de su hogar.

Cuatro sujetos armados lo encañonaron y se lo llevaron a la fuerza. Su familia, dedicada al cultivo de café, recibió un mensaje donde le exigían inicialmente un pago de 500 mil soles por su liberación. Luego redujeron el monto a S/ 150 mil. Estaban en plena negociación cuando se produjo la captura de Morales Ponce y su cómplice.

La madrugada del miércoles 6 de agosto, Morales fue hallado exánime. Tenía cortes profundos en el brazo, antebrazo y la muñeca izquierda.

El escándalo fue grande y las preguntas y dudas volaron por el penal de Chanchamayo. Inicialmente, se habló de un crimen, pero con muchos interrogantes de por medio. Hasta que surgió la versión de un suicidio. Un informe en ese sentido fue suscrito por los médicos legistas.

¿Qué pasó? Posiblemente, argumentaron, su captura produjo un desajuste nervioso y el consiguiente temor de que podría costarle la vida si delataba a otros miembros la banda criminal.

La versión levantó también dudas. El motivo no parecía muy sólido. No faltaron las especulaciones. Hubo versiones de que lo habrían inducido al suicidio.

Hasta ahora no se dio una versión oficial sobre el fallecimiento de Morales Ponce. ¿Fue crimen o suicidio?

El misterio rodea esta muerte tal como ocurrió con la muerte, la mañana del domingo 29 de junio, en Miraflores, de José Miguel Castro, economista y exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán.

Él era uno de los principales implicados en el caso de lavado de activos más sonado en la política limeña, relacionado con los aportes irregulares de las constructoras Odebrecht y OAS a las campañas de la exalcaldesa.