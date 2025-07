Egresar de la universidad no es una tarea fácil, y menos cuando se trata de universidades de alta exigencia como la PUCP, la UNI o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Aún más complicado es cuando intentas obtener un doctorado en alguna de estas instituciones educativas.

Precisamente, ese fue el caso de Karin Quijada, una joven peruana que hizo historia al ser la primera mujer en obtener un doctorado de la UNMSM con discapacidad auditiva en la Facultad de Ciencias Administrativas en Perú. Este suceso, ocurrido el 5 de agosto de 2022, quedará grabado en la historia de la Decana de América.

¿Quién es Karin Quijada?

Karin Quijada nació en la región de Pasco y es especialista en Audición y Lenguaje. Desde muy joven se interesó en la educación de personas con discapacidad auditiva, lo que la llevó a estudiar Educación en un instituto y a especializarse en Audición y Lenguaje.

Obtuvo el bachillerato, la licenciatura y la maestría en la UNMSM, en la Facultad de Educación. En 2017 se especializó en Gestión Pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Asimismo, en 2019, estudió Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), lo que habla muy bien de su versatilidad educativa.

Karin Quijada posa orgullosa al lado de sus padres, Dora Lovatón y Javier Baldeón, quienes estuvieron presentes durante su sustentación. Foto: Andina

Durante la pandemia, cuando las clases se trasladaron a la virtualidad, Karin se adaptó rápidamente a pesar de no poder escuchar; se las ingenió para colocar subtítulos y usar otras herramientas tecnológicas que le facilitaron sus épocas de estudio. 'Me sentaba al frente para leer los labios de los docentes y luego me adapté al uso de la tecnología. Mi asesor, el doctor Iván Vivanco Aquino, me guió y me tuvo mucha paciencia', relató Karin con un intérprete.

¿De qué trata la tesis de doctorado de Karin Quijada?

La tesis de doctorado de Karin Quijada se titula 'Emprendimiento y la accesibilidad en la comunicación de la comunidad sorda del Perú 2020' y fue un análisis sobre los desafíos y las oportunidades de emprendimiento dentro de la comunidad sorda en el país. La investigación de Karin fue aprobada con 19 y considerada 'excelente' por el jurado.

Karin también ha sido una firme defensora de la comunidad sorda en el Perú. A través de su trabajo como becaria en el Deaf Legal Advocacy Worldwide (D-LAW), promovió el acceso y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

Por otra parte, el padre de Karin se mostró orgulloso al ver el logro de su hija, quien además fue su soporte durante todo ese tiempo de largas horas de estudio. 'Con ella aprendí el significado de la palabra resiliencia. A pesar de todas las barreras y los estereotipos, nunca se rindió. Al contrario, todo eso la hizo más fuerte y le permitió alcanzar sus metas', mencionó.