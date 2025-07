La peruana Nataly Solis estudió Turismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y ahora tiene el puesto de 'Country Specialist', que viene a ser un agente de viajes de lujo. La inmigrante radica en Estados Unidos, y recientemente obtuvo la residencia permanente, que le permite trabajar de manera legal, razón por la que ha podido a regresar a Perú tras años de extrañar su país.

En el contexto del segundo mandato de Donald Trump, con duras políticas que afectan los procesos migratorios con la agencia USCIS, el contenido de Nataly en sus redes sociales no solo se enfoca en sus éxitos en el extranjero. En TikTok, ''Nataly en Boston'' comparte vídeos acerca de su experiencia viviendo en EE. UU., además de dar consejos sobre la Green Card o la visa americana para ayudar a más latinos.

Peruana obtuvo Green Card durante la era Biden

Nataly tuvo su primera experiencia trabajando en Estados Unidos en 2021, cuando formó parte del famoso programa de Work & Travel. En su estadía de tres meses en el país, conoció a su actual esposo, un ciudadano estadounidense. ''Yo pensé que nunca más lo iba a volver a ver. Pero él viajó a Perú a las dos semanas de mi regreso'', narra ella. Nataly estaba decidida a buscar un internado en EE. UU., y se presentó la oportunidad de trabajar en el hotel Fairmont, en Hawái.

Cuando se acababan sus prácticas, la joven pensaba: ''¿Ahora qué?''. Entre sus planes, estaba realizar otro internado en Australia. ''Eso es lo bueno de haber estudiado turismo, hay muchas oportunidades que te permiten trabajar en tu carrera, pero en cualquier lado del mundo'', comenta. Sin embargo, lo que no tenía previsto es que su novio le proponga matrimonio. Ella aceptó y se mudó a Vermont, donde inició los trámites para la Green Card.

No todo fue sencillo, ya que Nataly tenía la visa J1, y había firmado que, al culminar su pasantía, volvería a Perú. Ella tuvo que pedir un ''waiver'' o perdón al gobierno de EE. UU. ''Eso hizo que el tiempo se alargara muchísimo más'', explica. Gracias a su experiencia, ella aconseja a otros inmigrantes que viven una situación parecida, en especial durante la nueva administración. ''Creo que tuve mucha suerte, el proceso se dio antes de que Trump ingresara'', indica.

Muchos le escriben preguntándole por su proceso migratorio: ''Yo empecé a subir videos sobre el Waiver porque no había personas que hablaban de eso. Recibo muchos mensajes al día de diciéndome ‘Oye, me han negado el Waiver, ¿tú sabes por qué?’. Y, sinceramente, cuando me muestran lo que han hecho, es igual a lo que yo hice cuando Biden estaba de presidente'', cuenta. Lo cierto es que las cosas han cambiado para muchos, y la inmigrante lo reconoce.

La inmigrante también comparte tips de Estados Unidos. Foto: composición

Inmigrante regresó a Perú gracias a su trabajo en USA

Al recibir su nuevo estatus migratorio, Nataly decidió que buscaría el trabajo de sus sueños. Sin embargo, ella sabía que aún le faltaba experiencia para conseguirlo, pero lo buscó y se preparó antes de postularse. La joven menciona que encontró su empleo en LinkedIn, que consistía en viajar a Italia (habla el idioma) y que, al ser entrevistada, también se le ofrecieron las opciones de ir a Perú y a Ecuador. Finalmente, se decidió por esta opción. ''El sentimiento de regresar por trabajo fue bastante bonito'', cuenta.

Gracias a su formación en la San Marcos, la peruana ha sabido como venderle el destino turístico a sus clientes, y ha destacado la cultura del país. ''Yo no pensaba que iba a regresar a Perú por primera vez después de obtener la Green Card con mi trabajo. Yo no pagué nada y me quedé en lugares súper top. Fue un momento bastante gratificante'', expresó. También aprovechó para ir a casa y reencontrarse con su familia.

Además, la inmigrante comentó que los turistas en EE. UU. pagan miles de dólares por visitar estos destinos. ''Acabo de hablar con una familia que quiere ir a Perú y el viaje es de US$60,000. Sí, o sea, es una locura. Me di cuenta de la calidad del turismo que se tiene en el país'', dice. Ella finaliza comentando que el turismo es bastante amplio, y que ofrece oportunidades únicas, siempre y cuando haya esfuerzo de por medio.

Nataly regresó al Perú tras años sin poder volver a su país. Foto: composición

Peruana aconseja a inmigrantes en EE. UU.: ''Dejar en alto a su país''

''El tema emocional es algo superimportante que tocar en las personas que están esperando, ya sea un permiso de trabajo, un asilo o la Green Card porque sinceramente uno a veces pierde el rumbo. Antes podías ser libre, viajar, trabajar, hacer todo. Pero cuando uno está en este en esta ventana de espera es como que todo se pone en pausa, pero solamente es tu vida la que se pone en pausa, porque las demás personas siguen avanzando'', cuenta Nataly, desde su experiencia.

La compatriota cuenta que ha vivido el racismo en EE. UU. ''Algunas personas te dicen, ‘Ah, hablas inglés, qué raro.’ Hay mucho prejuicio, definitivamente''. A pesar de ello, dice que, en ciudades grandes como Boston, suelen ser bastante amables, y que incluso son pacientes con el idioma y quieren aprender español. Justamente, Nataly recomienda a cualquier inmigrante que se aprendan más de un lenguaje, debido a la multiculturalidad en el país: ''Cuando era cajera y hablaba en francés con clientes de Canadá, sentía que hacía la diferencia''.

Por último, Solís destaca la importancia de adaptarse a la cultura de cualquier destino al que uno viaje o en el cual decida residir. ''Si uno no se acopla, entonces nunca vas a poder comprender ni aprovechar todas las oportunidades que esa cultura te da'', explica. ''Son las cosas chicas, porque, por ejemplo, a veces escucho a latinos diciendo, ‘No, que para qué voy a dar propina. Eso no hago en mi país.’. Y yo digo, okay, yo entiendo, pero la cultura americana es dejar propina, es dejar el 20%, 25, lo que quieras, pero es esa'', afirma sobre las diferencias.

Nataly cierra aconsejando a los inmigrantes a que sigan las normas, ya que ''uno tiene que acostumbrarse al país a donde llega, porque el país donde tú llegas no se tiene que acostumbrar a ti''. La peruana dice que es importante ''trabajar duro y honesto'' para ''dejar en alto el nombre de su país y de su familia'', tal y como ella se esfuerza en hacerlo cada día.