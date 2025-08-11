Caso Aydaluz Sánchez: la desaparición de una joven censista del INEI que aún no tiene explicación

El último jueves 7 de agosto, una noticia conmocionó al país, una joven censista había desaparecido en Mollepata, un pueblo ubicado en la sierra de La Libertad. Aydaluz Sánchez Meléndez, de 31 años, fue ubicada cuatro días después en el distrito de Alto Trujillo, según informó el COER en horas de la madrugada de este lunes 11.

A raíz de su hallazgo, han surgido una serie de hipótesis sobre su posible desaparición. Sin embargo, de acuerdo al parte preliminar de la Policía Nacional (PNP) gestionado por la División de Investigación Criminal (Divincri), la mujer habría manifestado que dejó el lugar por decisión propia.

La República logró contactarse con Martiza Salvador, la compañera censista que vio por última vez a Aydeluz antes de su repentina desaparición. "Yo me fui a censar, la llamé para el reporte, pero no me contestó. Cuando regresé a la casa de mi tía, ya no estaba", relató.

Durante el primer día de empadronamiento, Sánchez Méndez no logró la cuota diaria, ella solo llegó a censar 8 viviendas de las 12 que tenía como meta, según su compañera de cuarto. Sostuvo que la noche anterior a la desaparición de la censista, Maritza la notó preocupada, pero pensó que se trataría de un inconveniente laboral al no cumplir la cuota, a pesar de que, según Salvador, su coordinadora le permitió recuperar lo faltante al día siguiente.

Aydeluz Sánchez desapareció en el distrito de Mollepata en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

Salvador señaló que se enteró en la noche que su compañera apareció en Trujillo, la noticia la alivió, porque ella se encontraba con vida y porque las miradas de los pobladores sobre ella la tomaban como principal sospechosa de la desaparición de su amiga. "Yo misma fui a buscarla en la tarde, visité la última casa que ella censó y la señora me dijo que no había terminado de censar, que iba a volver hoy, pero que no había ido", explicó Maritza.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que las circunstancias del caso se encuentra bajo investigación por las autoridades correspondiente, por lo que continuarán colaborando con el caso hasta que se esclarezcan los hechos.

¿Qué pasó con Aydaluz Sánchez Méndez?

La hermana de la joven censista desaparecida, Lucero Sánchez Méndez, dijo a La República que contaba con experiencia como censista, pues, ella había trabajado en censos nacionales anteriormente. Tras la noticia de su desaparición, su familia inició la búsqueda independientemente.

Aydeluz Sánchez Méndez (31) es una censista que desapareció el pasado jueves 7 de agosto en La Libertad. Foto: Cortesía.

De acuerdo con el testimonio de Lucero, sus padres se enfrentaron contra la indiferencia de los efectivos de la comisaria de Santiago de Chuco, ya que no iniciaron las labores de búsqueda hasta el viernes 8 de agosto, cuando el impacto de la desaparición escaló a nivel nacional. Según su pariente, tuvieron que pagar a personas para que apoyen en las brigadas, porque la PNP tampoco se daba abasto.

Joven censista desaparecida por 4 días en La Libertad

Lucero Sánchez detalló el paso a paso de la desaparición de su hermana y cómo dejó de contestar el celular. El martes 5 de agosto, la censista partió de su casa ubicada en Santiago de Chuco a las 6:00 a. m. Tras tres horas de viaje, aproximadamente, ella se comunicó con su hermano vía WhatsApp, le dijo que había "llegado con bien y que no se preocuparan".

Su pariente mencionó que Aydaluz no se fue sola, sino con su amiga, otra censista que había sido designada a Mollepata por el INEI. Ambas arrendaron un lugar para hospedarse durante su estadía. "Se iban a quedar en la casa de una tía de la amiga, les iban a arrendar un cuarto para que pasen los días del censo", expresó. Asimismo, indicó que la amiga le había dicho que su hermana "no estaba tranquila, que la veía un poco preocupada, que ella la dejó tomando desayuno en la casa de su tía y cuando volvió ya no estaba".

La joven recordó también que una prima cercana, le había escrito a Aydaluz el miércoles en la noche para consultarle sobre un tema, pero ella solo le respondió "ok" a las 7:50 de la noche, esa fue su última conexión de WhatsApp.

INEI indicó que joven desapareció antes de iniciar empadronamiento

Tras la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, el INEI emitió un comunicado indicando que la institución brindaría el apoyo necesario a la familia y que en coordinación con autoridades iniciaron sus protocolos internos de respuesta.

Líneas más abajo, la entidad resaltó que la Sánchez no habría desaparecido cuando empadronaba, porque en su alojamiento temporal se encontró su gorro, chaleco y tablet que la institución le había proporcionado para que inicie labores de censista.

El comunicado de INEI fue confuso para Lucero, quien cuestionó la posición de la institución, porque consideró que se estarían "lavando las manos". Le dijeron que como Aydeluz no estaba con la indumentaria, no le correspondía asumir la responsabilidad. "Mi hermana ha firmado un contrato con INEI, ella se fue allá, porque ese era su lugar de trabajo. Ellos no pueden emitir un comunicado así, cuando no han establecido bien la situación. Solo espero que las autoridades sigan ayudándonos", exhortó.

INEI evaluará situación laboral de Aydaluz

El jefe de INEI, Gaspar Morán Flores, acudió a la ciudad de Trujillo para conocer de cerca el caso de Aydaluz Sánchez, quien fue hallada cinco días después de haber desaparecido. Hasta el momento, se conoce que la joven se encuentra estable en la comisaria de Trujillo.

Morán indicó que se evaluará la situación laboral de la joven censista, ya que al momento de su desaparición habría abandonado sus funciones dejando, en su habitación, la indumentaria asignada, según la hipotesis de INEI. A ello, el titular de la institución señaló que las cuadrillas de empadronadores retomarán sus actividades en Mollepata, tras la confirmación de la aparición de Sánchez Méndez.

