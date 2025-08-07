En Villa el Salvador, un barbero enfrentó a un delincuente armado que intentó robar en su barbería, logrando desarmarlo y disparar en defensa propia. | Foto: composición LR/Latina Noticias

En Villa el Salvador, un barbero enfrentó a un delincuente armado que intentó robar en su barbería, logrando desarmarlo y disparar en defensa propia. | Foto: composición LR/Latina Noticias

En Villa el Salvador, un barbero se defendió de un delincuente armado que acudió a la barbería en la cual trabajaba con el fin de robarle las pertenencias a los clientes del local: el joven al percatarse de la llegada del malhechor se abalanzó contra él y forcejeó para hacer que suelte la pistola que cargaba en las manos. Luego de conseguir su cometido, el trabajador del lugar disparó hasta en tres oportunidades contra el criminal, el cual cayó al frontis del establecimiento.

Producto del sonido de los disparos, comerciantes del mercado Unión Progreso salieron en defensa del barbero e impidieron la huida del delincuente. Asimismo, llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes detuvieron no solo al malhechor herido; sino también al trabajador que se había defendido. En ese orden de ideas, según Latina Noticias, el joven fue liberado la mañana de este jueves 7 de agosto luego de estar 12 horas recluido, mientras que el delincuente fue trasladado al hospital de emergencias de Villa el Salvador.

Villa el Salvador: dueña de local y barbero son amenazados por familiares del delincuente herido

Tras el ataque en defensa propia del barbero, parientes del criminal se acercaron a la barbería para amenazar a la dueña del local y a su trabajador por los disparos contra el ladrón. "Tenemos miedo de acudir con la policía porque afuera está la familia de este delincuente, mirándonos, vigilándonos", indicó la propietaria del puesto.

A su vez, se conoció que tanto el barbero como la titular del negocio se negaron a dar declaraciones y pedir ayuda ante las cámaras del medio antes señalado, dado que las amenazas por parte de los familiares del delincuente continúan. Asimismo, refirieron que no hay seguridad en la zona, ya que por el lugar no circulan patrulleros o policías motorizados.

