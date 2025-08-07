HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Sociedad

Le quitó su arma y disparó contra el delincuente: así defendió su local un barbero en Villa El Salvador

Comerciantes del mercado Unión Progreso intervinieron tras los disparos, colaborando en la detención del delincuente. No obstante, familiares del ladrón han amenazado al barbero y a la dueña del local ubicado en Villa el Salvador.

En Villa el Salvador, un barbero enfrentó a un delincuente armado que intentó robar en su barbería, logrando desarmarlo y disparar en defensa propia.
En Villa el Salvador, un barbero enfrentó a un delincuente armado que intentó robar en su barbería, logrando desarmarlo y disparar en defensa propia. | Foto: composición LR/Latina Noticias

En Villa el Salvador, un barbero se defendió de un delincuente armado que acudió a la barbería en la cual trabajaba con el fin de robarle las pertenencias a los clientes del local: el joven al percatarse de la llegada del malhechor se abalanzó contra él y forcejeó para hacer que suelte la pistola que cargaba en las manos. Luego de conseguir su cometido, el trabajador del lugar disparó hasta en tres oportunidades contra el criminal, el cual cayó al frontis del establecimiento.

Producto del sonido de los disparos, comerciantes del mercado Unión Progreso salieron en defensa del barbero e impidieron la huida del delincuente. Asimismo, llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes detuvieron no solo al malhechor herido; sino también al trabajador que se había defendido. En ese orden de ideas, según Latina Noticias, el joven fue liberado la mañana de este jueves 7 de agosto luego de estar 12 horas recluido, mientras que el delincuente fue trasladado al hospital de emergencias de Villa el Salvador.

PUEDES VER: Mujer embarazada cae a zanja de 6 metros sin señalizar en Villa El Salvador y se rompe ambas piernas

lr.pe

Villa el Salvador: dueña de local y barbero son amenazados por familiares del delincuente herido

Tras el ataque en defensa propia del barbero, parientes del criminal se acercaron a la barbería para amenazar a la dueña del local y a su trabajador por los disparos contra el ladrón. "Tenemos miedo de acudir con la policía porque afuera está la familia de este delincuente, mirándonos, vigilándonos", indicó la propietaria del puesto.

A su vez, se conoció que tanto el barbero como la titular del negocio se negaron a dar declaraciones y pedir ayuda ante las cámaras del medio antes señalado, dado que las amenazas por parte de los familiares del delincuente continúan. Asimismo, refirieron que no hay seguridad en la zona, ya que por el lugar no circulan patrulleros o policías motorizados.

PUEDES VER: Joven dispara a su amigo mientras jugaba con arma de fuego en VES: habría huido de Lima tras accidente

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Camión sin conductor causa accidente múltiple cerca a la Línea 1 del Metro de Lima en VES: varios pasajeros heridos

Camión sin conductor causa accidente múltiple cerca a la Línea 1 del Metro de Lima en VES: varios pasajeros heridos

LEER MÁS
Así cayó el 'Ingeniero del terror': fue intervenido frente a su madre por abuso sexual infantil en VES

Así cayó el 'Ingeniero del terror': fue intervenido frente a su madre por abuso sexual infantil en VES

LEER MÁS
Detienen a hombre en VES por posesión de videos de explotación sexual infantil tras alerta de Google

Detienen a hombre en VES por posesión de videos de explotación sexual infantil tras alerta de Google

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

LEER MÁS
Identifican a delincuente que robó el arma de policía asesinado en La Victoria: PNP continúa buscándolo

Identifican a delincuente que robó el arma de policía asesinado en La Victoria: PNP continúa buscándolo

LEER MÁS
El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Sociedad

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Indignación en Los Olivos: al menos 12 perros mueren envenenados cerca de colegio y vecinos exigen justicia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota