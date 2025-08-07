El miércoles 6 de agosto, alrededor de las 6:00 p.m., la familia Escobedo recibió la desgarradora noticia de que su hijo, Guido Escobedo Ríos, de tan solo 16 años, estaba desaparecido. El menor, estudiante de cuarto año de secundaria del colegio Pachacútec, fue arrastrado por las olas mientras se encontraba en la playa Costa Azul, en el distrito de Ventanilla.

Según relató su tío, Roy Ríos, horas antes del incidente, Guido había acudido a la playa acompañado de cinco amigos. Todo transcurría con normalidad hasta que él y uno de sus compañeros decidieron ingresar al mar. Minutos después, solo uno de los adolescentes logró salir. “Cuando salieron, vieron que se lo estaba llevando el mar. Fueron a pedir ayuda al serenazgo que estaba en la playa, pero ellos mismos terminaron metiéndose al mar”, contó su tío.

Familiares iniciaron búsqueda por su cuenta

Roy añadió que, al solicitar asistencia, les informaron que debido a la temporada de invierno no había un grupo de rescate disponible en ese momento. La familia dio aviso inmediato a la comisaría más cercana. “Nos dijeron que iba a venir un grupo de rescate”, señaló. Sin embargo, la ayuda prometida nunca llegó.

Desde las 5:00 a.m. del jueves 7 de agosto, los familiares de Guido han emprendido por su cuenta una intensa búsqueda, sin descanso. Recién pasadas las 10:00 a.m., personal de la Marina de Guerra del Perú acudió al lugar, aunque solo dos integrantes fueron desplegados, utilizando un dron para apoyar en la localización.

Familiares denuncian abandono por parte de la Municipalidad

Pese a la gravedad del caso y al tiempo crítico que representa una desaparición en el mar, los familiares denunciaron que la Municipalidad de Ventanilla no se ha comunicado con ellos ni ha brindado el apoyo necesario. “De parte de las autoridades de la municipalidad no tenemos nada de ayuda”, afirmaron con indignación.

Alquilaron un bote para la búsqueda

Ante la falta de respuesta institucional, los familiares han tomado acciones por su cuenta. El padre de Guido alquiló un bote en la playa de Ancón y se encuentra recorriendo la zona en busca de su hijo. Asimismo, un amigo de la familia, que es buzo profesional, se ha sumado a las labores de búsqueda.

La situación es crítica, y las primeras horas son fundamentales. La familia de Guido pide con urgencia la intervención de las autoridades competentes y el despliegue de un equipo de rescate especializado para continuar con las labores de búsqueda.

