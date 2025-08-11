Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

Adulta mayor trabajaba en un puesto cercano y sufrió el fuerte impacto del patrullero de serenazgo de la zona, llegando al hospital con graves lesiones. | Foto: composición LR/difusión

Adulta mayor trabajaba en un puesto cercano y sufrió el fuerte impacto del patrullero de serenazgo de la zona, llegando al hospital con graves lesiones. | Foto: composición LR/difusión

Este 11 de agosto por la tarde, en San Juan de Lurigancho, un lamentable suceso tuvo lugar cuando un patrullero del serenazgo municipal del distrito, con placa EUI 482, atropelló a una adulta mayor. El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de la avenida Gran Chimú y la calle Las Huacas.

La víctima, identificada como Olga Donayre, de 75 años, trabajaba en un puesto comercial cercano, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aunque la adulta mayor fue trasladada con vida a la clínica San Juan Bautista, su fallecimiento se confirmó horas después.

SJL: familiar de la adulta mayor atropellada por patrullero de serenazgo se pronunció sobre su muerte

El hijo de la víctima, identificado como Segundo Alcides, fue entrevistado por Exitosa, medio a través del cual señaló su inconformidad contra el personal de Serenazgo que contrata la municipalidad de San Juan de Luirgancho, alegando que desde dicha comuna "aún no se hacen presente para hacerse responsable por el acto imprudente de ese conductor".

Asimismo, en declaraciones al medio antes señalado, Alcides refirió : (a mi madre) "La han tenido más de media hora tendida en el piso sin auxiliar. La trasladaron a la Clínica La Luz que se encuentra cerca donde no la quisieron atender y luego la llevaron a la San Juan Bautista donde trataron de reanimarla. Lamentablemente falleció porque llegó botando sangre por la nariz, boca y cabeza por el impacto del vehículo".

