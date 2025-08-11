HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Adulta mayor muere atropellada por patrullero de serenazgo tras cruzar la calle en SJL

El hijo de la víctima, Segundo Alcides, criticó la falta de responsabilidad del serenazgo municipal de SJL y denuncia que su madre permaneció más de media hora sin atención luego del fatal accidente de tránsito.

Adulta mayor trabajaba en un puesto cercano y sufrió el fuerte impacto del patrullero de serenazgo de la zona, llegando al hospital con graves lesiones.
Adulta mayor trabajaba en un puesto cercano y sufrió el fuerte impacto del patrullero de serenazgo de la zona, llegando al hospital con graves lesiones. | Foto: composición LR/difusión

Este 11 de agosto por la tarde, en San Juan de Lurigancho, un lamentable suceso tuvo lugar cuando un patrullero del serenazgo municipal del distrito, con placa EUI 482, atropelló a una adulta mayor. El accidente de tránsito ocurrió en la intersección de la avenida Gran Chimú y la calle Las Huacas.

La víctima, identificada como Olga Donayre, de 75 años, trabajaba en un puesto comercial cercano, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aunque la adulta mayor fue trasladada con vida a la clínica San Juan Bautista, su fallecimiento se confirmó horas después.

PUEDES VER: Sicarios asesinan a dueño de carwash en San Juan de Lurigancho: policía no descarta ajuste de cuentas ni extorsión

lr.pe

SJL: familiar de la adulta mayor atropellada por patrullero de serenazgo se pronunció sobre su muerte

El hijo de la víctima, identificado como Segundo Alcides, fue entrevistado por Exitosa, medio a través del cual señaló su inconformidad contra el personal de Serenazgo que contrata la municipalidad de San Juan de Luirgancho, alegando que desde dicha comuna "aún no se hacen presente para hacerse responsable por el acto imprudente de ese conductor".

Asimismo, en declaraciones al medio antes señalado, Alcides refirió : (a mi madre) "La han tenido más de media hora tendida en el piso sin auxiliar. La trasladaron a la Clínica La Luz que se encuentra cerca donde no la quisieron atender y luego la llevaron a la San Juan Bautista donde trataron de reanimarla. Lamentablemente falleció porque llegó botando sangre por la nariz, boca y cabeza por el impacto del vehículo".

PUEDES VER: Conductores del Urbanito suben pasaje a S/1.50 en San Juan de Lurigancho por extorsión de hasta 4 bandas criminales

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El desértico terreno que será el nuevo 'pulmón verde' sobre una ciudadela en San Juan de Lurigancho: costará más de S/ 2 millones y estaría listo en 4 meses

El desértico terreno que será el nuevo 'pulmón verde' sobre una ciudadela en San Juan de Lurigancho: costará más de S/ 2 millones y estaría listo en 4 meses

LEER MÁS
"Si te agarramos... te vamos a linchar": vecinos de SJL colocan carteles con advertencias a delincuentes ante frecuentes asaltos

"Si te agarramos... te vamos a linchar": vecinos de SJL colocan carteles con advertencias a delincuentes ante frecuentes asaltos

LEER MÁS
Municipalidad de SJL lanza feria del empleo con 1.000 vacantes laborales: así puedes postular este 13 de agosto

Municipalidad de SJL lanza feria del empleo con 1.000 vacantes laborales: así puedes postular este 13 de agosto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Caso Aydaluz Sánchez: la desaparición de una joven censista del INEI que aún no tiene explicación

Caso Aydaluz Sánchez: la desaparición de una joven censista del INEI que aún no tiene explicación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota