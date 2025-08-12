Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
33ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
31ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.