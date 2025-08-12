HOYSuscripcion LR Focus

Clima en San Martín, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 12 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de San Martín hoy, martes, 12 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 12 de agosto
Clima en San Martín, vía Senamhi HOY, 12 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ALAO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.
miércoles, 13 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.

BELLAVISTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.

CHAZUTA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

JUANJUI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado en las primeras horas de la mañana.

LAMAS - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
miércoles, 13 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.

MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
27ºC
17ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado parcial entre cielo nublado por la mañana.

NARANJILLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

NUEVO LIMA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

PACAYZAPA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

PACHIZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

PELEJO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial por la tarde.

PILLUANA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la tarde.

POLVORA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado durante el día.
miércoles, 13 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.

PONGO DE CAYNARACHI - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
miércoles, 13 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

SAN PABLO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial por la mañana.

SAPOSOA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado por la tarde.

SAUCE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado en las primeras horas de la mañana.

TARAPOTO - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
20ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial por la mañana.

TINGO DE PONAZA - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
33ºC
21ºC
Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial durante el día.
miércoles, 13 de agosto
34ºC
22ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

TOCACHE - SAN MARTIN

FechaMáx.Min.
Descripción
martes, 12 de agosto
31ºC
20ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.
miércoles, 13 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.
