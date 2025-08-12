Dos personas mueren en canales de regadío en Piura

Tragedias ocurrieron el domingo 10 de agosto. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Sullana Noticias.

El último fin de semana dos personas desaparecieron tras caer en canales de regadío en la provincia de Sullana, en Piura. Lamentablemente, las esperanzas de los familiares se agotaron cuando la tarde del domingo hallaron el cuerpo sin vida de una de las víctimas. Mientras que, la mañana de este martes, el cuerpo del segundo infortunado fue recuperado.

El primer hallazgo se produjo en el canal de regadío Daniel Escobar, a la altura de la empresa CBC Perú. El fallecido fue identificado como Roberto Farfán, de 61 años, quien vestía una bermuda roja, un bivirí blanco y zapatillas.

Según un medio local, los familiares informaron a los agentes a cargo de la intervención que el hombre, quien trabajaba como mecánico, padecía un delicado estado de salud luego de sufrir un derrame cerebral que le generó dificultades para comunicarse.

Hallan cuerpo de padre de familia

El cuerpo de Luis Macalupú, desaparecido también el último domingo, fue hallado a la altura del sifón hidráulico San Miguel, en el distrito de Ignacio Escudero la mañana de este martes 12 de agosto.

El padre de familia de 26 años, conocido como "Banana", habría caído al canal tras perder el control de su motocicleta, a pocos metros de la entrada del centro poblado Vista Florida, despistándose y cayendo en el canal Norte.

Al momento del incidente los vecinos del sector acudieron en su auxilio pero solo pudieron rescatar el vehículo menor en el que se movilizaba. El fallecido deja una menor en orfandad.