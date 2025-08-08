Piura: vecinos viven entre aguas servidas por deficiencias de millonaria obra del Ministerio de Vivienda

"Nuestra esperanza de tener una mejor calidad de vida, se convirtió en un dolor de cabeza", manifestó el poblador Miguel Cruz Simbalá sobre la obra de rehabilitación de agua y alcantarillado que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ejecuta en el distrito turístico de Catacaos, Piura. Las deficiencias de los trabajos al momento solo han dejado aguas servidas en las calles.

En enero del presente año, el consorcio Bajo Piura Oberti (BPO) inició los trabajos bajo la promesa de transformar positivamente las vidas de los ciudadanos. Sin embargo, ocho meses después, lo único que han obtenido los vecinos son accidentes de tránsito y problemas de salud, que los obligan a no salir de sus casas.

Miguel Cruz revela que muchos niños y adultos mayores han reportado vómitos y erupciones en la piel a causa de las aguas servidas en las calles. Además, los fuertes dolores de cabeza los acompañan a diario, sobre todo al mediodía y en horas de la noche donde el afloramiento de los desagües rebosa como una pileta. "Vivimos con esto todos los días, ya no aguantamos más", enfatizó.

Oídos sordos de las autoridades locales

La obra, con una inversión de S/. 166 millones, carece de un supervisor, lo que impide que la se ejecute cabalmente; así lo expresó la moradora Carla Palacios. Ella en un primer momento formó parte de un equipo de fiscalización ciudadana, pero desistió tras enviar reiterados oficios a la Municipalidad Distrital de Catacaos alertando sobre la situación problemática y no obtener respuesta.

"Hemos emitido informes, alertas, hemos indicado que no hay monitoreos ambientales y encontramos inconsistencias en el tema técnico, pero no tenemos ninguna respuesta del presidente del comité, que es el alcalde distrital. Es un silencio dudoso. Él nos debería representar ante el Ministerio de Vivienda y no lo hace", comentó a La República.

Accidente de tránsito

Lamentablemente, los accidentes de tránsito también los han acompañado durante todo este tiempo. Debido al desnivel de las pistas, muchos mototaxis y motos lineales se han volteado, dejando caer a sus conductores y pasajeros sobre lagunas de aguas infectadas.

"El consorcio ha sacado todas las bloquetas de nuestras pistas, de todo Catacaos, han cambiado algunas redes y ahí lo han dejado, no han compactado, por eso hay muchos accidentes (…) lamentablemente, las bloquetas ni siquiera las pusieron a buen recaudo, están a un lado de la vía sin vigilancia, se las están robando", detalló Palacios.

Panorama desolador

El panorama en el distrito es desolador. Los pobladores no encuentran apoyo en las autoridades y les preocupa la falta de compromiso del consorcio. Se conoció que, recién este lunes se retomarán los trabajos, pues los obreros acataron un paro durante varios días ante la falta de pagos.

"Queremos que las autoridades locales intercedan por nosotros ante el Ministerio de Vivienda, no es posible que vivamos así. Aquí hay personas enfermas y adultos mayores que no pueden movilizarse porque no tenemos pistas, solo desagües colapsados", exclamaron los vecinos.