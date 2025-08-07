HOY

Sociedad

Pareja dedicada a préstamos 'gota a gota' causa daños en vivienda de Piura

Policía logró detenerlos en posesión de tarjetas de cobro diario. Ambos integrarían la banda 'Los Colochos de Sullana'.

Detenidos formaban parte de 'Los Colochos de Sullana', según dijo la Policía. Foto: PNP
Detenidos formaban parte de 'Los Colochos de Sullana', según dijo la Policía. Foto: PNP

Efectivos de la comisaría El Obrero lograron desarticular la banda delincuencial 'Los Colochos de Sullana', dedicados presuntamente a los préstamos 'gota a gota' en la provincia de Sullana, en Piura. La intervención tuvo lugar luego de que una ciudadana denunciara que dos sujetos de nacionalidad extranjera violentaron su vivienda para exigir el pago de un dinero.

Según se indica en la denuncia policial, una pareja de extranjeros llegó hasta la vivienda de V.M.D. para, de manera violenta y causando daños materiales en la puerta, extorsionarla sobre un dinero solicitado.

Tras ello, los efectivos se movilizaron hasta la urbanización popular Los Olivos, donde divisaron a los dos sujetos acusados, identificados como Diego Andrés Alfonso Bastardo, de 19 años, de nacionalidad venezolana, y Zahira Michel Suazo Gil, de 20 años, de nacionalidad colombiana. Ambos son sindicados como miembros de la banda 'Los Colochos de Sullana'.

PUEDES VER: Piura: turistas realizan pintas y atentan contra estructura de Complejo Arqueológico de Aypate

lr.pe

Delincuentes tenían tarjetas del cobro diario

Durante la revisión personal de los intervenidos, se les halló dos equipos celulares, dinero en efectivo y tarjetas de cobros diarios. Además, se les incautó una motocicleta marca Bajaj con placa de rodaje N° 9556-NP, que utilizarían para movilizarse para cometer los delitos.

Ambos sujetos fueron trasladados hasta la comisaría El Obrero y quedaron bajo custodia por los presuntos delitos de usura, daños materiales a la propiedad privada y coacción.

