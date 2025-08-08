Corte de Piura y Ministerio Público organizaron el primer congreso para secigristas

Durante el congreso, se abordaron temas relevantes como el “Control difuso” y los “Estereotipos de género en delitos de violencia”-

Un total de 103 estudiantes de Derecho que forman parte del programa del Servicio Civil de Graduandos en Derecho (Secigra) participaron del I Congreso Secigra 2025, el mismo que tuvo por objetivo fortalecer la formación profesional de los integrantes de este programa.

La inauguración de la actividad estuvo a cargo de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo; así como del juez superior y coordinador responsable del programa Secigra, Tulio Eduardo Villacorta Calderón.

Durante el congreso se desarrollaron ponencias sobre temas como “Control difuso. Reglas para su aplicación a partir de la Casación N° 1266-2022-Lima”, que fue dictada por el docente universitario Guillermo Cevallos López.

Asimismo, la fiscal Selene Cienfuegos Calderón abordó el tema “Estereotipos de género en los delitos de violencia contra la mujer”. Por su parte, el fiscal José Antonio Díaz Muro expuso el tema “Sistemas procesales penales. Cuál es el sistema procesal que acoge nuestro Código Procesal Penal”.

Finalmente, el especialista en Derecho de Trabajo, Marco Rodríguez Vegas disertó sobre “Los límites al principio de concentración en los procesos laborales ordinarios y los medios probatorios en los procesos laborales de la revolución 4.0 (inteligencia artificial)”.

Cabe destacar que, el Congreso contó con la autorización y apoyo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; además de la colaboración del Colegio de Abogados de Piura.