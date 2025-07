Tras el reciente ataque a balazos que cobró como víctima a un chofer y a un cobrador de la empresa Emptonsa, los conductores han expresado su rechazo frente a la actual situación de inseguridad que se vive en el distrito de Carabayllo. Esto debido a que ellos pagan S/5 diarios por cada conductor, lo cual representa la suma de S/500 que los criminales se llevan.

Por este motivo, a la fecha, la empresa de transporte público Emptonsa ha decidido paralizar sus operaciones hasta que las autoridades no tomen medidas efectivas contra la extorsión, que ya ha cobrado más víctimas. Por otro lado, expresaron su preocupación por la situación en la que se encuentran, ya que tienen familias que mantener.

Empresa Emptonsa paraliza actividades tras extorsiones

Los conductores no se sienten seguros tras el reciente ataque a balazos que cobró la vida de dos trabajadores de la asociación de transporte Emptonsa. "La empresa está cerrada por duelo. Hemos despedido a los compañeros (...) le pedimos mano dura al gobierno. No nos sentimos seguro pese a que pagamos cupo. No solo nuestra empresa, sino a otras también son extorsionadas", acotó un conductor.

La situación ha empeorado, ya que hace un mes se reportó otro asesinato de un chofer de la misma empresa. Pese a que los conductores pagaban los cupos exigidos por los criminales, el último ataque ha dejado a los transportistas con mayor incertidumbre.

El asesinato de un chofer y cobrador en Carabayllo

De acuerdo a la información de los testigos, las víctimas fueron atacadas a balazos por sicarios cuando se encontraban cerrando cuentas luego de concluir la jornada laboral la noche del martes 8 de julio y pese a que venían pagando diariamente los cupos exigidos por los extorsionadores en Carabayllo.

"La extorsión empezó en noviembre del año pasado, después de un atentado contra un compañero en Casa Blanca. Luego, el 20 de junio, una moto llegó y acabó con la vida de otro compañero. Ayer, por la noche, mis dos compañeros ya habían terminado su jornada y sacaban la cuenta para entregarla al dueño. En ese momento, los sicarios aparecieron y les dispararon a matar", declaró un trabajador para La República.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.