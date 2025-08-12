Las unidades del Anconero, así como otros vehículos informales, representan un peligro para la seguridad vial del país. | Foto: composición LR | Canal N MTC

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) llevó a cabo el chatarreo de varias unidades de transporte público informal, entre ellas, las unidades de 'El Anconero'. La entidad realizó un operativo para retirar vehículos que operaban sin autorización, acumulaban infracciones y estaban involucrados en accidentes de tránsito, como el sucedió en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, que dejó tres personas fallecidas.

A través de su cuenta oficial X, la ATU informó acerca de destrucción de más de 140 unidades en lo que va del año, como parte de su programa de fiscalización sostenible. "El objetivo es llegar a 500 unidades chatarreadas en el 2025. Esta acción reduce los riesgos para la población", manifestó.

Proceso de Chatarreo del Anconero

El proceso de chatarreo de los vehículos informales se realizó en la planta Ferrocas, con la participación del ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval; el presidente de la ATU, Jaime Romero; el superintendente de Sutran, Pavel Ruíz. La actividad comenzó con una unidad de 'El Anconero', que fue internada en el depósito tras ser intervenida en un operativo de fiscalización llevado a cabo por la ATU. Este vehículo tenía una deuda con el Estado que superaba los S/380.000.

Las unidades fueron retiradas de circulación y desmanteladas debido a que representan un peligro para la seguridad vial del país. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que con esta acción buscan "combatir la ilegalidad y reducir el riesgo de accidentes para miles de usuarios".

"Entre las unidades destruidas hay vehículos con más de 20 años de antigüedad, sin SOAT ni revisión técnica. A través de la ATU y Sutran seguiremos con la fiscalización", informó el ministro César Sandoval.

Accidentes de tránsito vinculados a 'El Anconero'

Los vehículos informales que operan sin supervisión y acumulan varias multas han sido vinculados a accidentes de tránsito que dejan como saldo a personas fallecidas y heridas. Uno de los accidentes que impactó a la población ocurrió en la avenida Alfonso Ugarte, cuando una cúster informal de 'El Anconero' chocó contra un bus del Metropolitano.

Estos accidentes han generado que las autoridades implementen diversas medidas para prevenir las tragedias, como el chatarreo y la fiscalización reiterada de los vehículos en circulación.

