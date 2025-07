Este miércoles 16 de julio, en las inmediaciones del Hospital Rebagliati, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició con la fiscalización progresiva de la campaña 'Taxi Amarillo, Primero'. La medida, acompañada de sanciones económicas equivalentes a los S/267.5, ha sido altamente cuestionada por los conductores de los vehículos, quienes aseguran que la disposición que establece el pintado o vinilado amarillo en sus vehículos tendría costos exorbitantes.

"Pintado o sin pintar va a seguir el desorden y hacerlo me cuesta algo de 2,000 soles, no cuento con ese monto. A esto se suma la multa. Tendré que parar, dejaré de trabajar, en vez de avanzar, estoy retrocediendo”, declaró para La República un conductor que realiza el servicio de taxi desde hace 20 años.

Conductores reciben multas por no cumplir con el pintando color amarillo de sus vehículos. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.

"Nos están obligando a pintar de color amarillo diciendo que es por seguridad, copiándose de modelos de otros países, que tienen una tarifa diferente." "(…) ¿Cuánto nos cuesta pintar?, más de tres mil soles." "(…) Los taxistas tenemos que salir a luchar porque están sacándonos de nuestro presupuesto", sentenció otro chofer para este medio.

¿Formalización de taxistas en camino?

Según la ATU, con esta medida se busca promover un tránsito más seguro y fluido en la capital, no solo para los conductores, sino también para que los usuarios puedan identificar con mayor facilidad a aquellos taxis formales, tal como establece la Resolución Directoral N.° 017-2022-ATU/DIR y el Reglamento del servicio público de transporte de taxi.

"Esta fiscalización es progresiva. Este mes les toca a las placas que terminan en 0,1 y 2. (...) En una primera fiscalización se puede clocar una multa de 267 soles y después de 40 días tienen un plazo para adecuar el color. En una segunda oportunidad, pasados los 40 días, se les puede volver a colocar una multa y, si por tercera vez incurre en falta, se proceden con faltas administrativas que consiste en suspensión de habilitación vehicular", declaró Pavel Flores, vocero de ATU.

Por su parte, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, considera saludable cualquier norma que busque ordenar el tránsito vehicular en Lima y Callao. "En los últimos años, se ha hecho varios intentos para poder formalizar [a los taxistas]. Hay reempadronamientos pendientes (...) y más aún con la entrada de los aplicativos (...) Va en la línea de brindar mayor tranquilidad y seguridad al público", argumentó.

ATU realiza operativos de fiscalización en inmediaciones de Hospital Rebagliati. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.

No obstante, aclara que es necesario establecer procedimientos que brinden a los usuarios la mayor cantidad de facilidades posibles para iniciar los procesos de formalización.

"Se podría implementar sistemas en línea y/o un empadronamiento masivo, por sindicatos, por grupos de choferes o incluso por cuenta individual. Se podría aplicar un descuento, reducir la tasa, agilizar el trámite. El taxista debe sentir que no lo estás obligando, sino que lo estás acompañando a hacer una gestión que va a beneficiar a todos (...) El Estado tiene que darle facilidades al taxista para que el trámite sea mucho más rápido y más barato" añade.

Taxis por aplicativo también deberán pintar sus vehículos

En tanto, el ente fiscalizador también ha confirmado que los taxis independientes, o aquellos que usen aplicativos para realizar el servicio, también deberán acatar la medida. En ese sentido, con la culminación de la 'marcha blanca' que inició el 15 de junio de este año, la ATU afirma que esta iniciativa no busca multar a los conductores, sino ayudarlos en la mejora del transporte urbano.

Por otro lado, Estremadoyro declara que, pese a que la medida pueda causar disconformidad y molestias, es necesaria debido los altos niveles de inseguridad que tenemos en el país. "Mucha gente, personas mayores en su mayoría, con poco acceso o capacitación tecnológico, todavía usan taxis de la calle (...) Para ellos, esta medida puede facilitar la identificación de un vehículo formal y seguro. Creo que puede aportar orden y seguridad", aclara.

Conductores afirman que la disposición puede afectar su economía y trabajo. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.

"Pinté hace un año mi auto. Es importante tener todo en regla. Estoy de acuerdo con esta medida. Con el carro amarillo tengo un poquito más de ingresos porque parece que el público confía más", comentó un conductor de taxi durante el proceso de fiscalización que inició esta semana.

Cabe señalar que aquellos taxis ejecutivos, cuya autorización es gestionada por empresas jurídicas, no están obligados a cumplir con la nueva disposición de la ATU, ya que, en esos casos, el color del vehículo será determinado por la propia empresa.

"Yo tengo mis documentos en regla, pero en este momento no estoy trabajando como taxista. Yo no pienso pintar (mi carro), no sabía que hoy iniciaba la fiscalización”, declaró otro chofer.

