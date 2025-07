Cámaras de RPP captaron el preciso instante en que dos 'anconeros' (nombre con el que se le conoce popularmente a los buses de la empresa Nueva Estrella) realizaban carreras para pasarse el uno al otro y ganar pasajeros en uno de sus paraderos que está cerca a la Plaza Bolognesi, en el distrito de Cercado de Lima.

A su vez, en el video se advierte que una de las unidades realiza maniobras peligrosas para desviarse e ingresar por la avenida Alfonso Ugarte, misma avenida en la que en la tarde del último 30 de julio se registró un fatal accidente de tránsito entre uno de los vehículos de esta empresa y el bus del Metropolitano en la estación Dos de Mayo. Cabe señalar además, que según el citado medio, la carrera entre ambas unidades se realizó en presencia de efectivos PNP, los cuales no intervinieron a los conductores.

Cercado de Lima: fatal choque entre cúster del 'anconero' y Metropolitano dejó 3 muertos y 27 heridos

El marte 30 de julio al promediar las 2.40 p. m. se registró un choque entre dos unidades de transporte público: el 'anconero' y el bus del Metropolitano. Este trágico accidente de tránsito cobró la vida de 3 personas (incluidas el chofer, el copiloto y un pasajero de la cúster) y dejó 27 heridos, entre los que se encuentra el conductor del Metropolitano, quien se encuentra en un centro de salud recibiendo atención médica.

Según la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), el siniestro se produjo luego de que el cúster del 'anconero' invadiera la vía exclusiva del Metropolitano. Cabe aclarar que dos vehículos particulares también sufrieron daños producto del violento impacto entre las unidades antes mencionadas.

En declaraciones a La República, una de las ocupantes del vehículo particular afectado señaló: “Nuestro carro estaba adelante y el Metropolitano nos abolló toda la parte frontal al salirse por el impacto. Mi papá no podía salir y empezó a salir humo. Estamos asustados, pero, por suerte, no nos pasó nada grave”.

