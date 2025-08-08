Una madre ambulante denunció haber sido agredida físicamente por personal de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria durante un operativo en el cruce de la calle Rodolfo del Campo con la avenida Aviación. La mujer, que, según indica, se dedica a la venta de comida desde una carreta, relató que, mientras se estaba retirando de la zona, en cumplimiento conlo requerido por los fiscalizadores, fue interceptada por un camión municipal, dando inicio a un fuerte forcejeo que fue presenciado por su menor hija de dos años.

"Nosotros nos estabamos retirando, llevando nuestro carrito a guardar a la cochera. Cuando dimos la vuelta, como se puede ver, nos intercepta el camión de fiscalización y se nos avalanchan encima para llevarse la carreta", relató. Según su testimonio, al reclamar la devolución de sus documentos personales, que se encontraban dentro del carrito, una fiscalizadora la sujetó fuertemente del cuello. "Al momento de reclamar mis documentos de identidad (...), una señorita de fiscalización se me abalancha y me coge del cuello. Mi hija estaba atrás y ha visto que me estaba prácticamente asfixiando", afirmó.

Inicidente ocurrio frente a su menor hija

La comerciante explicó que su prioridad era recuperar los documentos personales que se encontraban en el interior del carrito, entre ellos el DNI y dos tarjetas vinculadas a beneficios económicos destinados a su hija. "Yo me acordé que dentro de la carreta había puesto mi billetera, donde estaban mis documentos de identidad y dos tarjetas que son de ahorros. Una es de programa Juntos, que recibo por parte de Estado, y la otra es su tarjeta de ahorros de la pensión y alimentos de mi pequeña", afirmó.

La situación se tornó aún más compleja cuando la menor, en medio del tumulto, cayó al suelo, sin que los agentes detuvieran su accionar. La madre asegura que en ningún momento se opuso al retiro del carrito, pero sí pidió insistentemente que le permitieran recuperar sus pertenencias. "Yo no quería discutir, solo pedía que me dejaran sacar mis cosas. La señorita no me soltaba y yo sentía que ya no podía respirar. Mi hija empezó a llorar, se asustó mucho", detalló.

Madre ambulante exige la devolucion de sus documentos

Luego del incidente, la vendedora relató que continuó insistiendo por la devolución de sus documentos personales, pero solo recibió una vaga respuesta: “Me dijeron ‘¿quieres tus documentos de identidad? Ve a recogerlos al depósito’”, comentó. Ante ello, tuvo que preguntar en la zona y trasladarse con su hija hasta el depósito municipal, donde, comenta, esperó durante horas. “Yo he estado allá desde las 5:30 de la tarde, con mi hija dormida en los brazos, y nadie me atendía”, relató. Aunque esperó la llegada del último camión de fiscalización, le indicaron que no podían entregarle nada porque “ya no había atención” y que era feriado.

En estese sentido, denuncia que hasta el momento no ha podido recuperar su billetera, en la que guardaba su DNI, tarjetas y la venta del día. “Dicen que al revisar las cosas, no encontraron el monedero con los documentos de identidad ni con el dinero o la tarjeta”, indicó. Pese a acudir a la comisaría para hacer la denuncia formal, solo recibió un papel que más tarde le dijeron “no servía de nada”. “Yo no me resistí al decomiso, lo único que pedí fue que me devuelvan mis documentos. Ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron”, concluyó.

La República se comunicó con la Municipalidad de La Victoria para consultar sobre el caso; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, aún no emitieron un pronunciamiento.

