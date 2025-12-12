Horóscopo de HOY, viernes 12 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Los astros traen este viernes 12 de diciembre nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, viernes 12 de diciembre?

Aries

La intolerancia podría afectar tu relación con compañeros o superiores, contrólate y nada pasará. Esa persona que se alejó de ti se volverá a acercar, no será necesario ninguna postura defensiva.

Tauro

Te confiarán un tema importante, asumirás le responsabilidad y gracias a tu experiencia resaltarás. No te hará bien acercarte a alguien que aún no perdona los hechos pasados, debes esperar.

Géminis

Tendrás que atender nuevas responsabilidades, será un día estresante, pero de excelencia en tu gestión. Las palabras de un ser querido te harán recapacitar en tu comportamiento.

Cáncer

Te liberas de algunas responsabilidades, el tiempo libre lo dedicarás a temas que dejaste pendiente. Defenderás una situación injusta, evita perder la paciencia y tu intervención será positiva.

Leo

Estarías descuidando deberes que te comprometiste a culminar, mantén el orden de tu agenda. Llegará una nueva oportunidad en tu vida sentimental, evita la impulsividad, ve lentamente.

Virgo

Te sería evidente la antipatía que está desarrollando un compañero contigo, de ti depende limar toda aspereza. Tus labores te alejan de alguien que espera más atenciones de tu parte.

Libra

Estás cerca de culminar una labor que te generó tantas demoras y retrasos, solo sigue persistiendo. No te dejes arrastrar por tus pasiones o celos, luego podrías arrepentirte de tus decisiones.

Escorpio

Tu necesidad de cambio te impulsaría a vincularte en proyectos que no conoces bien, analiza cada paso. Cambias de parecer y decides recuperar a esa persona, si eres constante lo lograrás.

Sagitario

No seas tan inflexible a la hora de contemplar soluciones a tus problemas, podrías descartar salidas viables. Hoy será muy evidente la intención de esa persona de aclarar sus diferencias.

Capricornio

No te lamentes por las cosas que has perdido, tendrás al frente nuevas alternativas, no las dejes pasar. Decides alejarte de tu entorno para meditar y reflexionar, la soledad te hará bien.

Acuario

El estancamiento termina, recibes el apoyo que necesitas para avanzar todo lo pendiente. En el amor, un asunto sin importancia podría generar tensiones innecesarias, debes evitarlo.

Piscis

Empiezan a aligerarse todo aquello que parecía complicado de resolver, será un día productivo. La falta de comunicación podría traer consecuencias en tu relación, fortalece el confianza.