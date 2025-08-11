Cusco: cuatro extranjeros arrestados por dopar y asaltar a personas contactadas en apps

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en Cusco a cuatro ciudadanos colombianos —tres mujeres y un hombre— acusados de dopar y robar a tres personas. De acuerdo con la investigación, los intervenidos utilizaban aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas.

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de la Región Policial Cusco, precisó que las mujeres habrían suministrado un alucinógeno a los agraviados, dejándolos inconscientes. Las pertenencias sustraídas, así como dinero en efectivo, fueron recuperadas durante la intervención.

Se lograron recuperar elementos robados. Foto: TV Perú





Así operaba la banda de extranjeros

Según las indagaciones, los detenidos actuaban aprovechando el descuido de las víctimas para administrarles sustancias que provocaban pérdida de conciencia. “Al día siguiente, uno de los tres recuperó el conocimiento y, al revisar sus pertenencias, notó que ya no tenía su equipo celular, cámaras fotográficas y otros objetos personales”, relató el coronel Guizado.

Captura en recreo La Cuzqueñita

La Policía ubicó a los presuntos responsables gracias al GPS del celular de una de las víctimas. El operativo se realizó en el recreo La Cuzqueñita, donde además se halló droga en posesión de los intervenidos.

Investigación por hurto agravado

Los cuatro detenidos son investigados por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado. La PNP reiteró la importancia de tomar precauciones al utilizar aplicaciones de citas.