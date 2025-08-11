HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

Cusco: cuatro extranjeros arrestados por dopar y asaltar a personas contactadas en apps

Las autoridades intervinieron a extranjeros colombianos señalados de captar a sus víctimas mediante aplicaciones de citas. Se recuperaron pertenencias y dinero en efectivo.

Cuatro extranjeros colombianos fueron detenidos en Cusco. Foto: Composición LR/ TV Perú
Cuatro extranjeros colombianos fueron detenidos en Cusco. Foto: Composición LR/ TV Perú

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en Cusco a cuatro ciudadanos colombianos —tres mujeres y un hombre— acusados de dopar y robar a tres personas. De acuerdo con la investigación, los intervenidos utilizaban aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas.

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de la Región Policial Cusco, precisó que las mujeres habrían suministrado un alucinógeno a los agraviados, dejándolos inconscientes. Las pertenencias sustraídas, así como dinero en efectivo, fueron recuperadas durante la intervención.

Se lograron recuperar elementos robados. Foto: TV Perú<br><br>

Se lograron recuperar elementos robados. Foto: TV Perú

Así operaba la banda de extranjeros

Según las indagaciones, los detenidos actuaban aprovechando el descuido de las víctimas para administrarles sustancias que provocaban pérdida de conciencia. “Al día siguiente, uno de los tres recuperó el conocimiento y, al revisar sus pertenencias, notó que ya no tenía su equipo celular, cámaras fotográficas y otros objetos personales”, relató el coronel Guizado.

Captura en recreo La Cuzqueñita

La Policía ubicó a los presuntos responsables gracias al GPS del celular de una de las víctimas. El operativo se realizó en el recreo La Cuzqueñita, donde además se halló droga en posesión de los intervenidos.

PUEDES VER: PNP pide perdón y detiene a 3 policías que golpearon brutalmente a mujeres en Cañete: "Fue un abuso de autoridad"

lr.pe

Investigación por hurto agravado

Los cuatro detenidos son investigados por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado. La PNP reiteró la importancia de tomar precauciones al utilizar aplicaciones de citas.

Notas relacionadas
Ubican en Alto Trujillo a censista reportada como desaparecida

Ubican en Alto Trujillo a censista reportada como desaparecida

LEER MÁS
Egreso histórico en la PNP: más de 4 mil nuevos policías se gradúan de forma urgente en Perú

Egreso histórico en la PNP: más de 4 mil nuevos policías se gradúan de forma urgente en Perú

LEER MÁS
Isla Santa Rosa: sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

Isla Santa Rosa: sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

Impactante choque entre bus del Metropolitano y auto en Barranco deja al menos 7 heridos

LEER MÁS
Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

Este 15 de agosto es feriado en Perú: conoce qué se celebra y quiénes no trabajan según la Ley

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Dictan 9 meses de prisión para el coronel PNP Jaime Artica por abuso sexual

Dictan 9 meses de prisión para el coronel PNP Jaime Artica por abuso sexual

LEER MÁS
Asesinan a joven y dejan entre la vida y la muerte a payaso 'Chalequito' en Puente Piedra: animador solo había ido a cobrar

Asesinan a joven y dejan entre la vida y la muerte a payaso 'Chalequito' en Puente Piedra: animador solo había ido a cobrar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota