Las imágenes compartidas en TikTok generaron una ola de comentarios de usuarios indignados por el mal accionar de los vendedores. | Foto: composición LR/ TikTok/ @samuelcabrera2004

Los celulares son uno de los principales artículos que los ladrones suelen arrebatar a sus víctimas. Uno de ellos fue un joven en Bolivia que lamentablemente tuvo la mala suerte de convertirse en un ciudadano más de la larga lista de estadísticas en aumento sobre robos violentos en las calles.

Al momento de ir a una tienda para adquirir un nuevo aparato electrónico, se dio con la sorpresa de que su celular era vendido en un establecimiento gracias a una llamada entrante de su mamá. El video no tardó en convertirse en viral en TikTok.

Cliente pregunta en tienda por un celular y nota que era su teléfono robado

En el clip de samuelcabrera2004, se mostró el preciso instante en que el hombre llegó a la tienda para preguntar por un teléfono móvil. “¿Amigo a cómo está ese celular?”, se le oyó decir al boliviano.

“Ese que me han robado anoche cuando me cogotearon”, continuó el supuesto cliente. En tanto, el vendedor le dijo que se lo dejaba en 1.000 bolivianos. A los pocos segundos, el sujeto con tono de burla le dijo, “Hazme una rebaja. Mira que mi mamá me está llamando y quiero contestar”.

El hombre incluso le pidió una rebaja al vendedor para responder una llamada de su mamá. Foto: composición LR/ TikTok/ @samuelcabrera2004

Usuarios en TikTok recomendaron llamar a la policía para recuperar su celular

El video rápidamente generó una ola de comentarios en la popular red social. Mensajes como “llama a la policía”, “si yo encuentro mi teléfono, me lo llevo”, “Venden en vitrinas o en las redes sociales los celulares robados” o “cosas de las Malvinas”, invadieron la caja de comentarios de la publicación.