Ricardo, un periodista peruano que emigró a Estados Unidos en 2021 solicitando asilo político, atraviesa hoy una pesadilla indescriptible. Fue detenido por las autoridades migratorias y trasladado a un centro de detención conocido como 'Alligator Alcatraz', ubicado en Florida. En un lugar de pantanos plagados de cocodrilos, caimanes y serpientes, hace un estremecedor reclamo: “No soporto un día más de prisión, Alcatraz fue lo peor que me pasó en mi vida, posado de pies y manos, enganchado al piso, con ocho grados de temperatura, y los black americans me trataron psicológicamente.” Además, describe la jaula donde está recluido: “Estoy en una jaula de 13 metros por 9, con 32 internos. Es horrible”, mencionó Ricardo de manera preocupada.

Ricardo destaca que se encuentra junto a personas que podrían ser inocentes o haber cometido delitos menores, compartiendo ese espacio con quienes ya cumplieron condenas por delitos graves y esperan deportación. La noche se vuelve insoportable: “Empiezan a patear la reja, exigiendo cosas.” Añade que las condiciones de vida en el centro son “infrahumanas”: “Estás enjaulado las 24 horas del día y la gente se vuelve loca, se estresa; uno se deteriora emocional y físicamente”. El “sueño americano” se ha transformado en una prisión emocional y física sin descanso.

Periodista peruano denuncia trato inhumano y falta de acceso a abogados tras arresto migratorio en Estados Unidos

Con más de 15 años de trayectoria visitando centros de detención, Ricardo asegura nunca haber visto un trato así. “Yo nunca he visto este tipo de tratamiento y este nivel de inacceso a los abogados.” Su arresto se produjo el 22 de julio, cuando ya estaba por quedar libre tras pagar una fianza de 150 dólares por un delito menor. En ese periodo, fue capturado nuevamente por migración, acusado de estar en situación irregular. “Mi hijo no es delincuente, es honesto”, clama su madre en Perú, quien ve cómo su hijo es tratado como criminal sin motivo aparente.

Desde prisión, Ricardo compartió una llamada con su madre. Ella lo recuerda entre lágrimas: “Lo vi con sus brazos abiertos. Me da pena; el presidente (Donald Trump) tiene el corazón duro, tiene que tener compasión”. Él la calmó y le contó que fue trasladado desde Florida hacia una prisión en Texas: “Ya pronto, de repente, nos veremos las caras”. Este traslado solo profundiza la angustia de una familia sin recursos ni defensa legal.

Periodista peruano detenido en EE.UU. clama por defensa legal y denuncia condiciones carcelarias extremas

El periodista ha pasado por cuatro cárceles distintas y sostiene que nunca cometió ningún delito grave: “Yo no le robaba a nadie, ni he hecho ningún delito.” A pesar de ello, ahora enfrenta la reprogramación de su audiencia judicial, que estaba prevista para el 22 de agosto. Sin abogado ni recursos para pagar uno, suplica: “Por favor adelanten mi corte. Hay gente que puede salir pagando esa fianza, pero yo no tengo abogado.” Su esperanza está en una mano amiga, desde el gobierno o el consulado, que escuche su caso y muestre compasión.

Ricardo considera la autodeportación como una opción, aunque su prioridad es poder acceder a una defensa oportuna y salir de esta pesadilla carcelaria. Las llamadas con su familia están limitadas a apenas dos minutos y medio, un mecanismo que intensifica la desesperación: “Las llamadas están controladas y solo pueden hacerlo una vez al día.” Su historia expone la cruda realidad de muchos migrantes detenidos bajo las duras medidas migratorias vigentes: lejos de su tierra, pero con la firme convicción de que la verdad lo hará libre.