Chiclayo: ambulantes transforman vías públicas en ‘ferias’; regidora critica falta de acción de alcaldesa

Un absoluto descontrol se vive en la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque, debido a que el comercio ambulatorio cada día sigue ganando terreno a las autoridades. Hoy, nuevamente crece la preocupación porque las veredas y pistas de los alrededores del mercado Modelo se muestran tomadas por vendedores que generan caos e intransitabilidad.

Al respecto, la regidora de Chiclayo, Mercedes Quispe Alejandría, enfatizó que "la alcaldesa Janet Cubas Carranza y sus funcionarios han asimilado que perdieron la guerra contra el comercio ambulatorio". En ese sentido, hizo la invocación para que sean otras instituciones, con el Ministerio Público a la cabeza, las que recuperen el principio de autoridad en Chiclayo de cara a la campaña de Navidad y Año Nuevo.

"Conforme avanzan los meses la situación empeora y la Municipalidad de Chiclayo no está haciendo nada. Aquí tendría que intervenir el Ministerio Público porque la mayoría de prendas son de contrabando o falsificadas, junto a Aduanas, ya que la Municipalidad no tiene la voluntad ni el principio de autoridad. Lamentamos que la alcaldesa haya tomado esa actitud de 'brazos caídos' y no haya podido activar como autoridad y que el papel que le corresponde no lo ejecute", declaró la concejala.

Caos se agudiza por las tardes

Si bien la situación por las mañanas en las calles adyacentes al mercado Modelo es de absoluta preocupación por la masiva presencia de los ambulantes, por las tardes la situación tienen una escalada de desorden superior al punto que las veredas se ven como "ferias". Los policías municipales y serenos de Chiclayo han quedado relegados a simples espectadores del caos, sin mucho que hacer por resolverlo.