Mujer acaba con parálisis facial tras violento robo de autos en solo un mes: denuncia abandono policial

Víctima aseguró que sufrió el robo y desmantelamiento de los vehículos en dos diferentes distritos de la capital, e indicó irregularidades de la PNP al momento de poner la denuncia respectiva.

Según afectada, el primer asalto ocurrió en Puente Piedra. Foto: Composición LR/ATV Noticias
Según afectada, el primer asalto ocurrió en Puente Piedra. Foto: Composición LR/ATV Noticias

Una mujer víctima de la delincuencia que azota el país, denunció haber quedado con secuelas de parálisis facial tras el violento robo de dos camionetas en tan solo un mes. Según reportes, la banda criminal "Los Torettos del Norte" estarían detrás de los feroces asaltos perpetrados en distintos distritos.

De acuerdo con Rosa Urbina, una emprendedora de Puente Piedra, el primer robo ocurrió hace 30 días. En horas de la noche, hampones armados descendieron de un vehículo y a punta de amenazas bajaron a los ocupantes y robaron una camioneta blanca del cual era propietaria. El segundo, tuvo lugar en San Martín de Porres, donde dos sujetos desmantelaron un auto rojo que yacía estacionado en una calle.

Mujer sufre el robo de sus autos en un mes

Tras los violentos asaltos, la empresaria aseguró que producto del 'shock emocional' acabó con una parálisis facial que la aqueja en su día a día. Sostuvo que hacía uso de la camioneta roja desmantelada para movilizarse a sus terapias, sin embargo, por el momento no podrá continuar con sus tratamientos debido al duro golpe delincuencial que le ha tocado vivir. "Estamos en tierra de nadie", expresó angustiada para ATV Noticias.

Denuncian abandono de la comisaría

Una de las familiares de la afectada indicó que cuando acudieron a poner la denuncia por robo a la comisaría de 'Laura Caller', se dieron con la sorpresa de que ya existía una, la cual no había sido registrada por ninguno de ellos. "Fuimos en la mañana y nos dijeron que ya había una denuncia puesta al nombre de mi suegra. (...) La llamé y me dijo que no había puesto la denuncia", señaló su nuera para el medio informativo.

De igual manera, aseguraron que no les quisieron aceptar una nueva denuncia, además de haber notado otras irregularidades, como actitudes hostiles con ellos en las instalaciones y 'trabas' para continuar con el avance del proceso. Por último, denunciaron falta de acción y apoyo por parte de las autoridades, pues según, no lograron capturar a los hampones pese a haberlos tenido cerca, y tampoco les han brindado actualizaciones sobre el paradero de los vehículos robados.

