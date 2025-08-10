Inaugurada en julio de 2025, la losa incluye una cancha de concreto y espacios recreativos para los vecinos. | Foto: composición LR/MML

Inaugurada en julio de 2025, la losa incluye una cancha de concreto y espacios recreativos para los vecinos. | Foto: composición LR/MML

A través de un comunicado oficial en su cuenta de X, la Municipalidad de Lima denunció que la losa ubicada en La Grama, Puente Piedra, "ha sido gravemente dañada (...) por un posible sabotaje con ácido". Asimismo, en el pronunciamiento señalan que dicha acción "afecta a niños, jóvenes y vecinos que usan el espacio".

Del mismo modo, desde la comuna anunciaron que procederán con el pintado de las áreas afectadas y enfatizaron en que no permitirán "que el vandalismo detenga el deporte ni la unión vecinal". Por lo que pidieron apoyo a los vecinos y a las autoridades correspondientes con el cuidado del área deportiva.

Municipalidad de Lima inauguró losa en La Grama de Puente Piedra en julio de 2025

Cabe señalar que a Municipalidad de Lima, con el apoyo de la Fundación Lima, empresas privadas y residentes locales, inauguraron la losa deportiva en la Asociación de Pobladores Villa Esperanza en el distrito de Puente Piedra el último 16 de julio de 2025.

Esta instalación cuenta con una cancha de concreto de 25 x 45 m, un cerco perimétrico, señalización, escaleras de acceso y muros de contención. Además, esta obra se enmarca en el Proyecto de Agua de Emergencia que se lleva a cabo en la zona, el cual tiene como meta beneficiar a más de 100.000 personas, buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos.

PUEDES VER: MTC inicia proceso sancionador contra Municipalidad de Lima por falta de estudio de impacto ambiental en la Vía Expresa Sur

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.