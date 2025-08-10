HOYSuscripcion LR Focus

Losa de fútbol recién inaugurada en Puente Piedra sufre graves daños: MML denuncia "posible sabotaje" con ácido

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima se comprometió a pintar las áreas dañadas y solicita apoyo a la comunidad para proteger la losa en La Grama frente al vandalismo.

Inaugurada en julio de 2025, la losa incluye una cancha de concreto y espacios recreativos para los vecinos.
Inaugurada en julio de 2025, la losa incluye una cancha de concreto y espacios recreativos para los vecinos.

A través de un comunicado oficial en su cuenta de X, la Municipalidad de Lima denunció que la losa ubicada en La Grama, Puente Piedra, "ha sido gravemente dañada (...) por un posible sabotaje con ácido". Asimismo, en el pronunciamiento señalan que dicha acción "afecta a niños, jóvenes y vecinos que usan el espacio".

Del mismo modo, desde la comuna anunciaron que procederán con el pintado de las áreas afectadas y enfatizaron en que no permitirán "que el vandalismo detenga el deporte ni la unión vecinal". Por lo que pidieron apoyo a los vecinos y a las autoridades correspondientes con el cuidado del área deportiva.

PUEDES VER: La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

lr.pe

Municipalidad de Lima inauguró losa en La Grama de Puente Piedra en julio de 2025

Cabe señalar que a Municipalidad de Lima, con el apoyo de la Fundación Lima, empresas privadas y residentes locales, inauguraron la losa deportiva en la Asociación de Pobladores Villa Esperanza en el distrito de Puente Piedra el último 16 de julio de 2025.

Esta instalación cuenta con una cancha de concreto de 25 x 45 m, un cerco perimétrico, señalización, escaleras de acceso y muros de contención. Además, esta obra se enmarca en el Proyecto de Agua de Emergencia que se lleva a cabo en la zona, el cual tiene como meta beneficiar a más de 100.000 personas, buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos.

PUEDES VER: MTC inicia proceso sancionador contra Municipalidad de Lima por falta de estudio de impacto ambiental en la Vía Expresa Sur

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

