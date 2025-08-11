HOYSuscripcion LR Focus

Usuarios reportan caída de Facebook
Abuelita conmueve al hacer cola en la madrugada por su nieta postulante a la UNSA: “Así no se va a resfriar”

Gesto solidario resaltó en medio de la gran afluencia de postulantes a la UNSA. Clip viral en TikTok generó diversas reacciones.

En el turno mañana, más de 10.000 postulantes se presentaron para las carreras de Biomédicas e Ingenierías en la UNSA.
En el turno mañana, más de 10.000 postulantes se presentaron para las carreras de Biomédicas e Ingenierías en la UNSA. | Foto: composición LR/ @chisme.universitario

Una adulta mayor sorprendió en redes por su tierno gesto hacia su nieta. La mujer decidió adelantarse al horario de ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) para el examen Ordinario I Fase 2026 y realizar cola para su familiar. Resaltó que la joven le iba a hacer el alcance y generó varias reacciones en TikTok.

Adulta mayor decidió apoyar a su nieta postulante a la UNSA

Más de 16.889 postulantes se dieron cita el último domingo para el examen de admisión en la UNSA. Ante la necesidad de estar puntuales, muchos llegaron horas antes y hasta hubo casos de quienes estuvieron desde las 2 de la mañana. De esta forma, una adulta mayor se solidarizó con su nieta y decidió que ella iría a esperar en los exteriores de la casa universitaria. 

lr.pe

De acuerdo al clip compartidos por la 'chisme.universitario', la adulta mayor llegó a la UNSA a las 4.30 a. m. “Vine por mi nieta, así no se va a resfriar. Ella va a estar acá 5.30 de la mañana. Ojalá que ingrese, esa sería la alegría más grande”, indicó.

Usuarios resaltaron la noble acción de la adulta mayor

Como era de esperarse, muchos usuarios resaltaron el apoyo que mostró la adulta mayor con el objetivo de que nieta llegue puntual a la evaluación. Sin embargo, el clip viral en TikTok también generó críticas.

lr.pe

“Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los tiempos duros crean hombres fuertes”, “Que linda abuelita”, “Que linda la abuelita, yo recuerdo llegar a mi examen de admisión 10 minutos antes que cierren la puerta, todo tranquilo y relajado, luego ingrese, lo mejor es tomarlo con calma”, “La abuelita se puede resfriar”, reaccionaron cibernautas.

