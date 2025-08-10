Clima en Cusco, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 10 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cusco hoy, domingo, 10 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ACOMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
ANTA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
-3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CALCA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
5ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
26ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
CUSCO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
22ºC
-1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
24ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
HIDROELÉCTRICA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
25ºC
11ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado al atardecer.
HUAYLLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
6ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
MACHU PICCHU - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
21ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
PACAYMAYO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
4ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PARURO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna y ráfagas de viento.
lunes, 11 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
PAUCARTAMBO - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día.
lunes, 11 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo cubierto con lluvia ligera por la tarde.
PISAC - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
POMACANCHI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
20ºC
3ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
QORIHUAYRACHINA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
lunes, 11 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia al atardecer.
QUILLABAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
18ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 11 de agosto
29ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde.
QUIMBIRI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
27ºC
19ºC
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia.
lunes, 11 de agosto
28ºC
18ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
QUINCEMIL - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
25ºC
18ºC
Cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia.
lunes, 11 de agosto
26ºC
17ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
SANTA TERESA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
26ºC
14ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
27ºC
13ºC
Cielo nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día.
SANTO TOMÁS - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
23ºC
-10ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
24ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SICUANI - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
20ºC
-2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
SORAYPAMPA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
1ºC
Cielo despejado variando a cielo nublado parcial durante el día.
lunes, 11 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
URUBAMBA - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
24ºC
3ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
25ºC
3ºC
Cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
YAURI-ESPINAR - CUSCO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
domingo, 10 de agosto
18ºC
-12ºC
Cielo despejado con brillo solar durante el día con tendencia a descenso de temperatura nocturna.
lunes, 11 de agosto
19ºC
-12ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.