Arequipa: denuncian extracción desmedida de erizo y falta de fiscalización en Caravelí

Según pescadores artesanales, las autoridades competentes les indicaron que no hay presupuesto para contratar más personal para controlar la depredación de especie marina.

Dirigente Ernesto Cachi alertó de malas prácticas de empresas extranjeras y que operan sin control. Foto: Mirelia Quispe - La República / Difusión.
Pescadores artesanales de la Asociación Pampa Redonda de Caravelí, Arequipa, alertaron sobre una aparente extracción indiscriminada de especies marinas, en especial del erizo. Ello estaría provocando un daño irreversible en el ecosistema y según los pescadores, poco hacen las autoridades competentes del Gobierno Regional de Arequipa y la Policía de Medio Ambiente.

El dirigente Ernesto Cachi aseveró que que tras la pandemia, ya no se realizan los estudios científicos que determinaban cuantos ejemplares o toneladas se podían extraer para no causar depredación.

Añadió que la falta de control ha favorecido a empresas transnacionales, aparentemente coreanas, las responsabilizó de una “una extracción irresponsable”. Además, que las autoridades regionales no cuentan con recursos ni personal suficiente para fiscalizar.

En su visita al Gobierno Regional de Arequipa, Cachi denunció que Produce solo asigna dos inspectores para los trece distritos de la provincia de Caravelí y que las propias autoridades respondieron con un “no hay presupuesto para más inspectores”.

Pesca indiscriminada no deja desarrollar al erizo

Respecto al erizo, advirtió que algunos ejemplares son rechazados por empresas extranjeras (coreanas y chinas) debido a su tamaño reducido, es decir, no pudieron desarrollarse. “Son ejemplares que ni siquiera han cumplido su ciclo vital”.

Finalmente, reclamó que las autoridades apliquen el mismo rigor que usan con pequeños productores y mineros, y que se priorice la protección del mar y sus recursos para los pescadores artesanales de la provincia.

Pescadores artesanales se sienten abandonados

En otro punto, Cachi que el pescador artesanal se siente discriminado y abandonado, lo que contrasta con el orgullo de la población hacia los beneficios que obtiene de la riqueza del mar peruano, como el ceviche.

“Nosotros los pescadores artesanales ancestrales nos sentimos discriminados, olvidados, hay reuniones dentro del Gobierno Regional a puerta cerrada, porque no hacen con los pescadores, sabemos de primera mano lo que pasa en la costa”, finalizó Ernesto Cachi.

