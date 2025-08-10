Voceros del Valle de Tambo piden que el Ejecutivo vaya a la zona: “Que comprueben el nivel de rechazo a Tía María”

Agricultores han desarrollado marchas rodantes en rechazo a Tía María. Foto: Mirelia Quispe - La República / Difusión.

Los agricultores y pobladores del Valle de Tambo (provincia de Islay, Arequipa), sienten que no son escuchados en Lima en su pedido de cancelación del proyecto minero Tía María y La Tapada. Esto a pesar de las protestas, marchas pacíficas y asambleas populares.

Por ello, piden que las autoridades nacionales vengan directamente al Valle de Tambo. “Que las autoridades vengan a ver la realidad, que verifiquen si hay o no licencia social” indicó un vocero.

Como primera acción, decidieron enviar documentos y pedidos verbales a los alcaldes de los distritos de Islay, como Abel Suárez (Cocachacra) y Fernando Camargo (Deán Valdivia).

Advierten medidas drásticas como en paros del 2011 y 2015

“Exigimos que cumplan como alcaldes (…) viajar conjuntamente hacia Lima para tramitar la venida de las autoridades de nivel central, en un plazo de 15 días (…) y así sean testigos presenciales, de la verdad del total rechazo que existe por parte de los pobladores del Valle de Tambo, al proyecto minero de Tía María y La Tapada, y que por lo tanto no existe ninguna licencia social”, se lee en parte del documento que enviaron el 8 de agosto, al alcalde de Cocachacra.

En la misiva, también advierten que de no tener ninguna acción favorable tomarán medidas drásticas y pusieron de ejemplo los paros del 2011, 2015 y 2019. Vale recordar que entre las protestas del 2011 y 2015, hubo 7 fallecidos (6 civiles y un policía).

Pobladores de Islay piden solución definitiva en lugar de paros

Varios pobladores de los diferentes distritos de Islay opinaron a medios locales que están a favor de que las autoridades del Gobierno central vengan al mismo Valle de Tambo a verificar si la oposición a los proyectos mineros de Southern es grande o pequeña. Algunos indicaron ya estar cansados de las constantes protestas contra Tia María y por lo tanto piden una respuesta definitiva.

“Que vayan a Lima los alcaldes, para que no estemos ya con los paros, los paros interrumpen, que se pongan de acuerdo”, indicó un vecino tambeño.

Los voceros principales del valle sostienen que ya se presentaron otros documentos desde noviembre del año 2024, también cuestionaron al gobernador regional de Arequipa Rohel Sánchez por su posición ambigua frente al proyecto de Southern.