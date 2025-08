"Científicamente esto no está comprobado, por lo tanto no explica las situaciones telúricas con las condiciones atmosféricas, así que no tienen ninguna asociación este tipo de eventos. Entonces podríamos decir exactamente que no tiene nada que ver un fenómeno con otro fenómeno”, afirmó un especialista de Senamhi.

Asimismo, el experto indicó que "no existe ninguna relación entre un movimiento telúrico y los cambios atmosféricos que puedan haber, así que descartamos este tipo de asociación que se comenta popularmente en la población”.