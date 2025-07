El pasado 7 de julio, un nuevo derrame de petróleo ocurrió en el sector Yapato, provincia de Talara, región Piura, cerca del pozo 383 del Lote VI, operado por Petroperú. Desde viviendas afectadas hasta escuelas con presencia de crudo, el daño registrado esta semana se suma al ocurrido el 20 de diciembre de 2024, cuando, debido a maniobras de embarque en el terminal submarino de la Refinería Talara, al menos cuatro playas de Lobitos —Las Capullanas, Lanchón, Palizada y La Bola— resultaron contaminadas por hidrocarburos.

Debido a la magnitud de los daños ambientales, y según información del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) enviada a La República, Petroperú acumula multas por un total de 71,665.6590 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 383,411,275.65, al 30 de junio de este año. De ese total, S/ 198,298,156.60 corresponden a multas firmes, mientras que S/ 185,113,119.05 se encuentran impugnadas o aún dentro del plazo para ser impugnadas.

Multas a Petroperú por parte de la OEFA.

Del total de multas impuestas, el caso de Lobitos aún no cuenta con una sanción firme. Según declaró el organismo fiscalizador a este medio: “El equipo sigue en campo supervisando; luego se emite un informe, pasa a la Dirección de Fiscalización y ellos deciden si se inicia un procedimiento administrativo sancionador. En ese proceso se determina si corresponde aplicar una multa o no”, argumentaron.

Por su parte, la empresa estatal informó que ha notificado a la Policía Nacional del Perú para que realice las constataciones correspondientes, ya que, según declararon mediante un comunicado de prensa, "se observa la manipulación de la válvula del pozo y la violación de la malla perimetral".

"Hasta el momento no sabemos cuántos barriles de petróleo se vertieron (...) Petroperú mantiene su posición de que prácticamente han sido terceras personas las que provocaron esto", sentencia Juan Rodríguez Flores, pescador artesanal y secretario de la Coalición de Defensa Ecoterritorial del Norte.

Millones de soles en multas a Petroperú, pero ¿qué ocurre con las personas afectadas?

La OEFA ha impuesto, solo por la Refinería Talara, multas que suman 687.4520 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 3,677,868.20. En el caso del Oleoducto Norperuano (ONP), la entidad fiscalizadora ha impuesto sanciones por 68,050.9820 UIT, que representan alrededor de S/ 364,072,753.70. Esto significa que el 94.96 % de las sanciones, impuestas por el organismo técnico especializado del Ministerio del Ambiente, corresponde únicamente al oleoducto.

"Ante el incumplimiento reiterado, el OEFA impone multas coercitivas, las cuales buscan compeler a Petroperú a ejecutar las acciones que le han sido ordenadas (...) Se ha determinado la responsabilidad mediante procedimientos administrativos", aclara.

En tanto, Petroperú aseguró mediante un comunicado emitido el miercoles 9 que el 100% de las playas de Lobitos se encuentran limpias, pescadores, vecinos y dirigentes de la zona denuncian la presencia de contaminación y gases tóxicos nocivos para la salud de niños y residentes de la zona.

"Petroperú no tiene plan de contingencia (...) En el caso de Negritos, hace tres años que se presenta este problema del afloramiento de petróleo y de una fuga de gas. Un bombero que estuvo ahí —que vino justo para atender ese evento— me dijo: 'Maestro Juan, Petroperú no tiene equipos de medición adecuados. Y este gas ha sido demasiado tóxico, demasiado tóxico", añade Rodríguez Flores.

Gobierno awajún denunció a Petroperú por derrame de petróleo en Amazonas

Los cuestionamientos a Petroperú no cesan. Ante la inacción de la empresa, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) ha interpuesto una demanda constitucional ante el Poder Judicial contra la petrolera por el derrame de crudo ocurrido en el centro poblado de Chiriaco, ubicado en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas.

El incidente ocurrido hace nueve años, precisamente el 25 de enero de 2016, cuando una falla en el Oleoducto Norperuano, a la altura del kilómetro 441, afectó a un promedio de 70 mil personas pertenecientes al pueblo awajún.

Asimismo, análisis toxicológicos revelaron que niñas y niños de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Pakún y Umukay presentaban altos niveles de mercurio en sangre y cabello, debido a exposición prolongada al metilmercurio, una de las formas más peligrosas de contaminación ambiental.

Por este hecho, según confirmó la OEFA, se impusieron multas coercitivas por un total de 1,700 UIT, al constatarse el incumplimiento de la empresa en diez oportunidades, siendo la última verificación realizada a fines de 2023. En esa línea, la entidad confirmó a este medio que se realizará una nueva supervisión en julio de este año para evaluar el estado actual del agua y del suelo en la zona de Chiriaco, con el fin de "efectuar una nueva verificación in situ", respondieron.

