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Delantero de Los Chankas lanza advertencia a Alianza Lima en la recta final del Torneo Apertura: "Estamos muy vivos todavía"

El futbolista Marlon Torres destacó la importancia del resultado conseguido para Los Chankas en su visita a Cusco FC por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Marlon Torres lanzó advertencia a Alianza Lima. Foto: Liga 1/composición LR
Marlon Torres lanzó advertencia a Alianza Lima. Foto: Liga 1/composición LR
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Marlon Torres se convirtió en el héroe de Los Chankas en el último partido ante Cusco FC por el Torneo Apertura. El delantero colombiano marcó el agónico gol para el empate 1-1 en los minutos finales del encuentro. Luego del cotejo, el futbolista del conjunto Guerrero dejó un mensaje dirigido a Alianza Lima, que es el actual líder del campeonato.

El atacante destacó la importancia del empate en la recta final del torneo y dejó en claro que Los Chankas siguen en la pelea por el primer lugar del Apertura. “Estamos muy vivos todavía. Alianza ayer (sábado) empató, ahora le toca enfrentarse a un rival directo y yo pienso que el camino de nosotros es seguir jugando y seguir ganando”, indicó al final del partido para L1 Max.

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Marlon Torres lanza advertencia a Alianza Lima en la recta final del Apertura

El colombiano destacó el empate conseguido, ya que estuvieron muy cerca de sumar una nueva derrota por tercera vez consecutiva en el campeonato. "Yo creo que le damos un valor muy grande al resultado, porque nos enfrentamos con un gran equipo. Este empate es muy valioso porque la verdad ya lo habíamos perdido prácticamente", mencionó.

Con este resultado, Los Chankas continúan acechando a los blanquiazules en la tabla de posiciones. Si bien no obtuvieron un triunfo, se mantienen con la misma diferencia de puntos (3 unidades) antes del inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura, debido a que los blanquiazules también sumaron un empate ante Sporting Cristal.

PUEDES VER: Diego Enríquez y su 'picante' mensaje tras agónico 1-1 de Alianza Lima en Matute: "Ellos celebran un empate"

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¿En qué equipos ha jugado Marlon Torres?

El delantero de 23 años tuvo su primera experiencia en el extranjero cuando llegó a Perú. Esta es la lista de equipos por los que pasó el actual atacante de Los Chankas.

  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Fortaleza CEIF (Colombia)
  • Bogotá FC (Colombia)
  • Alianza FC (Colombia)
  • Deportivo Binacional (Perú)
  • Bentín Tacna Heroica (Perú)
  • Los Chankas (Perú)
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