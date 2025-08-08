La extradición de la ciudadana ecuatoriana se realizó entre el 7 y 8 de agosto de 2025, desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. | Foto: composición LR | Policía de Ecuador

La extradición de la ciudadana ecuatoriana se realizó entre el 7 y 8 de agosto de 2025, desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. | Foto: composición LR | Policía de Ecuador

Una ciudadana de Ecuador, identificada como María Dolores R., fue extraditada desde Perú a Ecuador para que las autoridades locales realicen las diligencias correspondientes, debido a que es acusada por el delito de abuso sexual contra un menor de edad. La mujer, que estuvo prófuga durante ochos años, era buscada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en más de 190 países. Tras un trabajo de investigación y coordinación internacional, fue localizada en Perú.

La acusación de abuso sexual data desde el 2017. Según las indagaciones, la mujer ofrecía regalos para persuadir a la víctima a ir a su vivienda, donde la agredía sexualmente. Este delito ocurrió en la provincia andina de Imbabura, al norte de Ecuador.

Ecuatoriana acusada de abuso sexual contra menor fue extraditada desde Perú

La Policía Nacional del Ecuador, las autoridades peruanas y la Interpol coordinaron la captura de María Dolores R., quien fue extraditada desde Perú, con el fin de que enfrente a la justicia en su país. El traslado de la ciudadana ecuatoriana se efectuó entre el 7 y 8 de agosto de 2025, desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Actualmente, Dolores se encuentra bajo custodiada de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, en Ecuador.

La mujer podría permanecer en prisión hasta diez años, según la disposición de las autoridades judiciales, quienes también evaluarán el contexto del caso, la edad de la víctima y otros factores para determinar la duración de la condena.

