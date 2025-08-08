HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      
Sociedad

Ecuatoriana acusada de abuso sexual es capturada en Perú y extraditada: era buscada desde el 2017 en 190 países

La mujer estuvo prófuga durante ochos años. Ahora, está bajo custodia de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, en Ecuador.

La extradición de la ciudadana ecuatoriana se realizó entre el 7 y 8 de agosto de 2025, desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.
La extradición de la ciudadana ecuatoriana se realizó entre el 7 y 8 de agosto de 2025, desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. | Foto: composición LR | Policía de Ecuador

Una ciudadana de Ecuador, identificada como María Dolores R., fue extraditada desde Perú a Ecuador para que las autoridades locales realicen las diligencias correspondientes, debido a que es acusada por el delito de abuso sexual contra un menor de edad. La mujer, que estuvo prófuga durante ochos años, era buscada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en más de 190 países. Tras un trabajo de investigación y coordinación internacional, fue localizada en Perú.

La acusación de abuso sexual data desde el 2017. Según las indagaciones, la mujer ofrecía regalos para persuadir a la víctima a ir a su vivienda, donde la agredía sexualmente. Este delito ocurrió en la provincia andina de Imbabura, al norte de Ecuador.

PUEDES VER: Prevost: “Si eres víctima de abuso sexual de un sacerdote, denúncialo”

lr.pe

Ecuatoriana acusada de abuso sexual contra menor fue extraditada desde Perú

La Policía Nacional del Ecuador, las autoridades peruanas y la Interpol coordinaron la captura de María Dolores R., quien fue extraditada desde Perú, con el fin de que enfrente a la justicia en su país. El traslado de la ciudadana ecuatoriana se efectuó entre el 7 y 8 de agosto de 2025, desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Actualmente, Dolores se encuentra bajo custodiada de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra, en Ecuador.

La mujer podría permanecer en prisión hasta diez años, según la disposición de las autoridades judiciales, quienes también evaluarán el contexto del caso, la edad de la víctima y otros factores para determinar la duración de la condena.

PUEDES VER: Suboficial de la Marina y 2 sujetos son acusados de abuso sexual contra niña durante yunza en Piura

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Arequipa: investigan presunta omisión de colegio en denuncia de abuso sexual

Arequipa: investigan presunta omisión de colegio en denuncia de abuso sexual

LEER MÁS
Condorcanqui: En un 70% aumentaron las denuncias por abuso sexual contra menores en el 2024

Condorcanqui: En un 70% aumentaron las denuncias por abuso sexual contra menores en el 2024

LEER MÁS
Hombre acusado de tortura y abuso sexual a seis mujeres enfrenta 116 cargos criminales en Nueva York

Hombre acusado de tortura y abuso sexual a seis mujeres enfrenta 116 cargos criminales en Nueva York

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

LEER MÁS
Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

LEER MÁS
Indecopi: Colgate retira más de 3 millones de pastas dentales del mercado por riesgo de lesiones bucales

Indecopi: Colgate retira más de 3 millones de pastas dentales del mercado por riesgo de lesiones bucales

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota